- 자본
- 축소
트레이드:
1 875
이익 거래:
1 332 (71.04%)
손실 거래:
543 (28.96%)
최고의 거래:
16.23 USD
최악의 거래:
-22.51 USD
총 수익:
2 931.50 USD (2 930 782 pips)
총 손실:
-2 753.14 USD (2 753 052 pips)
연속 최대 이익:
20 (35.87 USD)
연속 최대 이익:
71.64 USD (10)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
51.66%
최대 입금량:
35.06%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
25 분
회복 요인:
0.50
롱(주식매수):
1 030 (54.93%)
숏(주식차입매도):
845 (45.07%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
0.10 USD
평균 이익:
2.20 USD
평균 손실:
-5.07 USD
연속 최대 손실:
8 (-165.17 USD)
연속 최대 손실:
-165.17 USD (8)
월별 성장률:
8.79%
Algo 트레이딩:
84%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
126.87 USD
최대한의:
358.10 USD (24.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.67% (358.10 USD)
자본금별:
13.86% (121.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1875
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|178
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|178K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.23 USD
최악의 거래: -23 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +35.87 USD
연속 최대 손실: -165.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|53.00 × 1
CopyGold MT5
