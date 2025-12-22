- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 395
Transacciones Rentables:
1 012 (72.54%)
Transacciones Irrentables:
383 (27.46%)
Mejor transacción:
11.20 USD
Peor transacción:
-20.69 USD
Beneficio Bruto:
2 119.96 USD (2 119 451 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 670.61 USD (1 670 581 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (35.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
71.64 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
88.81%
Carga máxima del depósito:
19.76%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
783
Tiempo medio de espera:
26 minutos
Factor de Recuperación:
2.59
Transacciones Largas:
828 (59.35%)
Transacciones Cortas:
567 (40.65%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
0.32 USD
Beneficio medio:
2.09 USD
Pérdidas medias:
-4.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-36.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-66.61 USD (6)
Crecimiento al mes:
49.23%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
126.87 USD
Máxima:
173.16 USD (16.55%)
Reducción relativa:
De balance:
16.55% (173.16 USD)
De fondos:
7.64% (81.88 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1395
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|449
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|449K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +11.20 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +35.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
CopyGold MT5
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
2026 USD al mes
49%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
2
86%
1 395
72%
89%
1.26
0.32
USD
USD
17%
1:200