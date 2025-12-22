SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / CopyGold MT5
Thosaphol Rodkwamtuk

CopyGold MT5

Thosaphol Rodkwamtuk
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 2026 USD al mes
incremento desde 2025 49%
Exness-MT5Real31
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 395
Transacciones Rentables:
1 012 (72.54%)
Transacciones Irrentables:
383 (27.46%)
Mejor transacción:
11.20 USD
Peor transacción:
-20.69 USD
Beneficio Bruto:
2 119.96 USD (2 119 451 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 670.61 USD (1 670 581 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (35.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
71.64 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
88.81%
Carga máxima del depósito:
19.76%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
783
Tiempo medio de espera:
26 minutos
Factor de Recuperación:
2.59
Transacciones Largas:
828 (59.35%)
Transacciones Cortas:
567 (40.65%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
0.32 USD
Beneficio medio:
2.09 USD
Pérdidas medias:
-4.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-36.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-66.61 USD (6)
Crecimiento al mes:
49.23%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
126.87 USD
Máxima:
173.16 USD (16.55%)
Reducción relativa:
De balance:
16.55% (173.16 USD)
De fondos:
7.64% (81.88 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1395
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 449
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 449K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11.20 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +35.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
54.24 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
CopyGold MT5
No hay comentarios
2025.12.22 13:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
CopyGold MT5
2026 USD al mes
49%
0
0
USD
1.3K
USD
2
86%
1 395
72%
89%
1.26
0.32
USD
17%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.