Thosaphol Rodkwamtuk

CopyGold MT5

Thosaphol Rodkwamtuk
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 2026 USD в месяц
прирост с 2025 34%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 164
Прибыльных трейдов:
835 (71.73%)
Убыточных трейдов:
329 (28.26%)
Лучший трейд:
11.20 USD
Худший трейд:
-20.69 USD
Общая прибыль:
1 769.98 USD (1 769 563 pips)
Общий убыток:
-1 450.53 USD (1 450 495 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (33.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.64 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
85.92%
Макс. загрузка депозита:
19.76%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
851
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
1.84
Длинных трейдов:
682 (58.59%)
Коротких трейдов:
482 (41.41%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.27 USD
Средняя прибыль:
2.12 USD
Средний убыток:
-4.41 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-36.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.61 USD (6)
Прирост в месяц:
34.45%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
126.87 USD
Максимальная:
173.16 USD (16.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.55% (173.16 USD)
По эквити:
7.64% (81.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1164
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 319
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 319K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.20 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +33.01 USD
Макс. убыток в серии: -36.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
49.69 × 144
TitanFX-MT5-01
54.00 × 1
CopyGold MT5
Нет отзывов
2025.12.22 13:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CopyGold MT5
2026 USD в месяц
34%
0
0
USD
1.2K
USD
2
85%
1 164
71%
86%
1.22
0.27
USD
17%
1:200
Копировать

