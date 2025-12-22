- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 164
Прибыльных трейдов:
835 (71.73%)
Убыточных трейдов:
329 (28.26%)
Лучший трейд:
11.20 USD
Худший трейд:
-20.69 USD
Общая прибыль:
1 769.98 USD (1 769 563 pips)
Общий убыток:
-1 450.53 USD (1 450 495 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (33.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.64 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
85.92%
Макс. загрузка депозита:
19.76%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
851
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
1.84
Длинных трейдов:
682 (58.59%)
Коротких трейдов:
482 (41.41%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.27 USD
Средняя прибыль:
2.12 USD
Средний убыток:
-4.41 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-36.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.61 USD (6)
Прирост в месяц:
34.45%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
126.87 USD
Максимальная:
173.16 USD (16.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.55% (173.16 USD)
По эквити:
7.64% (81.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1164
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|319
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|319K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.20 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +33.01 USD
Макс. убыток в серии: -36.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|49.69 × 144
|
TitanFX-MT5-01
|54.00 × 1
