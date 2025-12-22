- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 395
Negociações com lucro:
1 012 (72.54%)
Negociações com perda:
383 (27.46%)
Melhor negociação:
11.20 USD
Pior negociação:
-20.69 USD
Lucro bruto:
2 119.96 USD (2 119 451 pips)
Perda bruta:
-1 670.61 USD (1 670 581 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (35.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
71.64 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
88.81%
Depósito máximo carregado:
19.76%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
783
Tempo médio de espera:
26 minutos
Fator de recuperação:
2.59
Negociações longas:
828 (59.35%)
Negociações curtas:
567 (40.65%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
0.32 USD
Lucro médio:
2.09 USD
Perda média:
-4.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-36.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-66.61 USD (6)
Crescimento mensal:
49.23%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
126.87 USD
Máximo:
173.16 USD (16.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.55% (173.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.64% (81.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1395
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|449
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|449K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.20 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +35.87 USD
Máxima perda consecutiva: -36.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
CopyGold MT5
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
2026 USD por mês
49%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
2
86%
1 395
72%
89%
1.26
0.32
USD
USD
17%
1:200