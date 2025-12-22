SinaisSeções
Thosaphol Rodkwamtuk

CopyGold MT5

Thosaphol Rodkwamtuk
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 2026 USD por mês
crescimento desde 2025 49%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 395
Negociações com lucro:
1 012 (72.54%)
Negociações com perda:
383 (27.46%)
Melhor negociação:
11.20 USD
Pior negociação:
-20.69 USD
Lucro bruto:
2 119.96 USD (2 119 451 pips)
Perda bruta:
-1 670.61 USD (1 670 581 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (35.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
71.64 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
88.81%
Depósito máximo carregado:
19.76%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
783
Tempo médio de espera:
26 minutos
Fator de recuperação:
2.59
Negociações longas:
828 (59.35%)
Negociações curtas:
567 (40.65%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
0.32 USD
Lucro médio:
2.09 USD
Perda média:
-4.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-36.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-66.61 USD (6)
Crescimento mensal:
49.23%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
126.87 USD
Máximo:
173.16 USD (16.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.55% (173.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.64% (81.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1395
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 449
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 449K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.20 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +35.87 USD
Máxima perda consecutiva: -36.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
54.24 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
CopyGold MT5
Sem comentários
2025.12.22 13:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
