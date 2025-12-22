- Crescita
Trade:
714
Profit Trade:
496 (69.46%)
Loss Trade:
218 (30.53%)
Best Trade:
10.00 USD
Worst Trade:
-20.69 USD
Profitto lordo:
1 073.47 USD (1 073 169 pips)
Perdita lorda:
-907.28 USD (907 273 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (33.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.64 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.74%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
716
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
423 (59.24%)
Short Trade:
291 (40.76%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
2.16 USD
Perdita media:
-4.16 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-36.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.39 USD (5)
Crescita mensile:
17.01%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
126.87 USD
Massimale:
173.16 USD (16.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.55% (173.16 USD)
Per equità:
5.80% (59.51 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|714
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|166
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|166K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +10.00 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +33.18 USD
Massima perdita consecutiva: -36.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|41.02 × 127
