Thosaphol Rodkwamtuk

CopyGold MT5

Thosaphol Rodkwamtuk
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 2026 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 710
Gewinntrades:
1 214 (70.99%)
Verlusttrades:
496 (29.01%)
Bester Trade:
11.20 USD
Schlechtester Trade:
-22.51 USD
Bruttoprofit:
2 632.69 USD (2 632 013 pips)
Bruttoverlust:
-2 475.01 USD (2 474 945 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (35.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
71.64 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
88.81%
Max deposit load:
35.06%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
1037
Durchschn. Haltezeit:
24 Minuten
Erholungsfaktor:
0.48
Long-Positionen:
970 (56.73%)
Short-Positionen:
740 (43.27%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-165.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-165.17 USD (8)
Wachstum pro Monat :
5.70%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
126.87 USD
Maximaler:
330.85 USD (22.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.96% (330.85 USD)
Kapital:
13.86% (121.32 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1710
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 158
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 157K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.20 USD
Schlechtester Trade: -23 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -165.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.34 × 158
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
CopyGold MT5
Keine Bewertungen
2025.12.22 13:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
