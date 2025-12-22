- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 710
Gewinntrades:
1 214 (70.99%)
Verlusttrades:
496 (29.01%)
Bester Trade:
11.20 USD
Schlechtester Trade:
-22.51 USD
Bruttoprofit:
2 632.69 USD (2 632 013 pips)
Bruttoverlust:
-2 475.01 USD (2 474 945 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (35.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
71.64 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
88.81%
Max deposit load:
35.06%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
1037
Durchschn. Haltezeit:
24 Minuten
Erholungsfaktor:
0.48
Long-Positionen:
970 (56.73%)
Short-Positionen:
740 (43.27%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-165.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-165.17 USD (8)
Wachstum pro Monat :
5.70%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
126.87 USD
Maximaler:
330.85 USD (22.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.96% (330.85 USD)
Kapital:
13.86% (121.32 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1710
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|158
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|157K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +11.20 USD
Schlechtester Trade: -23 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -165.17 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.34 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
CopyGold MT5
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
2026 USD pro Monat
6%
0
0
USD
USD
708
USD
USD
2
85%
1 710
70%
89%
1.06
0.09
USD
USD
33%
1:200