- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
734
Kârla kapanan işlemler:
508 (69.20%)
Zararla kapanan işlemler:
226 (30.79%)
En iyi işlem:
10.00 USD
En kötü işlem:
-20.69 USD
Brüt kâr:
1 098.45 USD (1 098 150 pips)
Brüt zarar:
-948.09 USD (948 072 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (33.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.64 USD (10)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
98.89%
Maks. mevduat yükü:
17.74%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
734
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
0.87
Alış işlemleri:
441 (60.08%)
Satış işlemleri:
293 (39.92%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
2.16 USD
Ortalama zarar:
-4.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-36.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.39 USD (5)
Aylık büyüme:
15.21%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
126.87 USD
Maksimum:
173.16 USD (16.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.55% (173.16 USD)
Varlığa göre:
5.80% (59.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|734
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|150
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|150K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.00 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +33.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|40.70 × 128
|
TitanFX-MT5-01
|58.00 × 1
CopyGold MT5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 2026 USD
15%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
83%
734
69%
99%
1.15
0.20
USD
USD
17%
1:200