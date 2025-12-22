SinyallerBölümler
Thosaphol Rodkwamtuk

CopyGold MT5

Thosaphol Rodkwamtuk
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 2026 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
734
Kârla kapanan işlemler:
508 (69.20%)
Zararla kapanan işlemler:
226 (30.79%)
En iyi işlem:
10.00 USD
En kötü işlem:
-20.69 USD
Brüt kâr:
1 098.45 USD (1 098 150 pips)
Brüt zarar:
-948.09 USD (948 072 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (33.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.64 USD (10)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
98.89%
Maks. mevduat yükü:
17.74%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
734
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
0.87
Alış işlemleri:
441 (60.08%)
Satış işlemleri:
293 (39.92%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
2.16 USD
Ortalama zarar:
-4.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-36.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.39 USD (5)
Aylık büyüme:
15.21%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
126.87 USD
Maksimum:
173.16 USD (16.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.55% (173.16 USD)
Varlığa göre:
5.80% (59.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 734
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 150
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 150K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.00 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +33.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
40.70 × 128
TitanFX-MT5-01
58.00 × 1
CopyGold MT5
İnceleme yok
2025.12.22 13:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.