- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 395
利益トレード:
1 012 (72.54%)
損失トレード:
383 (27.46%)
ベストトレード:
11.20 USD
最悪のトレード:
-20.69 USD
総利益:
2 119.96 USD (2 119 451 pips)
総損失:
-1 670.61 USD (1 670 581 pips)
最大連続の勝ち:
20 (35.87 USD)
最大連続利益:
71.64 USD (10)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
88.81%
最大入金額:
19.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
783
平均保有時間:
26 分
リカバリーファクター:
2.59
長いトレード:
828 (59.35%)
短いトレード:
567 (40.65%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
0.32 USD
平均利益:
2.09 USD
平均損失:
-4.36 USD
最大連続の負け:
7 (-36.00 USD)
最大連続損失:
-66.61 USD (6)
月間成長:
49.23%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
126.87 USD
最大の:
173.16 USD (16.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.55% (173.16 USD)
エクイティによる:
7.64% (81.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1395
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|449
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|449K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
ベストトレード: +11.20 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +35.87 USD
最大連続損失: -36.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
