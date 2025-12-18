- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
59
盈利交易:
51 (86.44%)
亏损交易:
8 (13.56%)
最好交易:
43.04 USD
最差交易:
-6.12 USD
毛利:
170.91 USD (76 593 pips)
毛利亏损:
-24.06 USD (15 545 pips)
最大连续赢利:
13 (69.32 USD)
最大连续盈利:
69.32 USD (13)
夏普比率:
0.41
交易活动:
98.68%
最大入金加载:
11.94%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
50
平均持有时间:
11 小时
采收率:
24.00
长期交易:
47 (79.66%)
短期交易:
12 (20.34%)
利润因子:
7.10
预期回报:
2.49 USD
平均利润:
3.35 USD
平均损失:
-3.01 USD
最大连续失误:
2 (-4.54 USD)
最大连续亏损:
-6.12 USD (1)
每月增长:
7.50%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6.12 USD (0.30%)
相对跌幅:
结余:
0.30% (6.12 USD)
净值:
11.16% (231.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|EURUSD
|18
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|73
|EURUSD
|74
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|59K
|EURUSD
|1.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43.04 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +69.32 USD
最大连续亏损: -4.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|463.00 × 1
