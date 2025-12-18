- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
41
利益トレード:
35 (85.36%)
損失トレード:
6 (14.63%)
ベストトレード:
43.04 USD
最悪のトレード:
-6.12 USD
総利益:
129.45 USD (41 469 pips)
総損失:
-16.68 USD (8 165 pips)
最大連続の勝ち:
13 (69.32 USD)
最大連続利益:
69.32 USD (13)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
98.68%
最大入金額:
11.94%
最近のトレード:
5 分前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
18.43
長いトレード:
29 (70.73%)
短いトレード:
12 (29.27%)
プロフィットファクター:
7.76
期待されたペイオフ:
2.75 USD
平均利益:
3.70 USD
平均損失:
-2.78 USD
最大連続の負け:
2 (-4.54 USD)
最大連続損失:
-6.12 USD (1)
月間成長:
5.74%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6.12 USD (0.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.30% (6.12 USD)
エクイティによる:
10.21% (206.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|EURUSD
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|39
|EURUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|32K
|EURUSD
|1.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +43.04 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +69.32 USD
最大連続損失: -4.54 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|463.00 × 1
レビューなし
