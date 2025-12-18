- Büyüme
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
42 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (14.29%)
En iyi işlem:
43.04 USD
En kötü işlem:
-6.12 USD
Brüt kâr:
153.06 USD (60 022 pips)
Brüt zarar:
-22.67 USD (14 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (69.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.32 USD (13)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
98.68%
Maks. mevduat yükü:
11.94%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
21.31
Alış işlemleri:
37 (75.51%)
Satış işlemleri:
12 (24.49%)
Kâr faktörü:
6.75
Beklenen getiri:
2.66 USD
Ortalama kâr:
3.64 USD
Ortalama zarar:
-3.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.12 USD (1)
Aylık büyüme:
6.65%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.12 USD (0.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.30% (6.12 USD)
Varlığa göre:
10.73% (221.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|EURUSD
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|57
|EURUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|44K
|EURUSD
|1.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.04 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +69.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|463.00 × 1
