Total de Trades:
62
Transacciones Rentables:
54 (87.09%)
Transacciones Irrentables:
8 (12.90%)
Mejor transacción:
43.04 USD
Peor transacción:
-6.12 USD
Beneficio Bruto:
177.18 USD (82 868 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.06 USD (15 545 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (69.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
69.32 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.42
Actividad comercial:
98.68%
Carga máxima del depósito:
12.57%
Último trade:
37 minutos
Trades a la semana:
55
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
25.02
Transacciones Largas:
50 (80.65%)
Transacciones Cortas:
12 (19.35%)
Factor de Beneficio:
7.36
Beneficio Esperado:
2.47 USD
Beneficio medio:
3.28 USD
Pérdidas medias:
-3.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-4.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.12 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.82%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6.12 USD (0.30%)
Reducción relativa:
De balance:
0.30% (6.12 USD)
De fondos:
12.24% (255.41 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|EURUSD
|18
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|79
|EURUSD
|74
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|66K
|EURUSD
|1.7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +43.04 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +69.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.54 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|110.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
8%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
4
96%
62
87%
99%
7.36
2.47
USD
USD
12%
1:200