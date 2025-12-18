- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
51 (86.44%)
Negociações com perda:
8 (13.56%)
Melhor negociação:
43.04 USD
Pior negociação:
-6.12 USD
Lucro bruto:
170.91 USD (76 593 pips)
Perda bruta:
-24.06 USD (15 545 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (69.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
69.32 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
98.68%
Depósito máximo carregado:
11.94%
Último negócio:
7 minutos atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
24.00
Negociações longas:
47 (79.66%)
Negociações curtas:
12 (20.34%)
Fator de lucro:
7.10
Valor esperado:
2.49 USD
Lucro médio:
3.35 USD
Perda média:
-3.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-4.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.12 USD (1)
Crescimento mensal:
7.50%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6.12 USD (0.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.30% (6.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.16% (231.03 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|EURUSD
|18
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|73
|EURUSD
|74
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|59K
|EURUSD
|1.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +43.04 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +69.32 USD
Máxima perda consecutiva: -4.54 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|463.00 × 1
