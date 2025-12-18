СигналыРазделы
EAR ON EURUSD
cbkiri

EAR ON EURUSD

cbkiri
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
35 (85.36%)
Убыточных трейдов:
6 (14.63%)
Лучший трейд:
43.04 USD
Худший трейд:
-6.12 USD
Общая прибыль:
129.45 USD (41 469 pips)
Общий убыток:
-16.68 USD (8 165 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (69.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.32 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
98.68%
Макс. загрузка депозита:
11.94%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
18.43
Длинных трейдов:
29 (70.73%)
Коротких трейдов:
12 (29.27%)
Профит фактор:
7.76
Мат. ожидание:
2.75 USD
Средняя прибыль:
3.70 USD
Средний убыток:
-2.78 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.12 USD (1)
Прирост в месяц:
5.74%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6.12 USD (0.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.30% (6.12 USD)
По эквити:
10.21% (206.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 23
EURUSD 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 39
EURUSD 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 32K
EURUSD 1.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +43.04 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +69.32 USD
Макс. убыток в серии: -4.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
VantageInternational-Live 14
463.00 × 1
Just focus on EURUSD


Direct copy on same broker 


https://social-trading.club/strategy/228023521/a/s5r1yliwkn?sharer=trader

Нет отзывов
2026.01.09 11:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 10:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.30 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 17:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 10:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 10:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 09:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 09:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 09:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 09:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 09:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.