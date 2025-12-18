- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
35 (85.36%)
Убыточных трейдов:
6 (14.63%)
Лучший трейд:
43.04 USD
Худший трейд:
-6.12 USD
Общая прибыль:
129.45 USD (41 469 pips)
Общий убыток:
-16.68 USD (8 165 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (69.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.32 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
98.68%
Макс. загрузка депозита:
11.94%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
18.43
Длинных трейдов:
29 (70.73%)
Коротких трейдов:
12 (29.27%)
Профит фактор:
7.76
Мат. ожидание:
2.75 USD
Средняя прибыль:
3.70 USD
Средний убыток:
-2.78 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.12 USD (1)
Прирост в месяц:
5.74%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6.12 USD (0.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.30% (6.12 USD)
По эквити:
10.21% (206.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|EURUSD
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|39
|EURUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|32K
|EURUSD
|1.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +43.04 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +69.32 USD
Макс. убыток в серии: -4.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|463.00 × 1
Just focus on EURUSD
Direct copy on same broker
https://social-trading.club/strategy/228023521/a/s5r1yliwkn?sharer=trader
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
4
95%
41
85%
99%
7.76
2.75
USD
USD
10%
1:200