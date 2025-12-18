- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
42 (85.71%)
Loss Trade:
7 (14.29%)
Best Trade:
43.04 USD
Worst Trade:
-6.12 USD
Profitto lordo:
153.06 USD (60 022 pips)
Perdita lorda:
-22.67 USD (14 159 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (69.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.32 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
98.68%
Massimo carico di deposito:
11.94%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
21.31
Long Trade:
37 (75.51%)
Short Trade:
12 (24.49%)
Fattore di profitto:
6.75
Profitto previsto:
2.66 USD
Profitto medio:
3.64 USD
Perdita media:
-3.24 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.12 USD (1)
Crescita mensile:
6.65%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.12 USD (0.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.30% (6.12 USD)
Per equità:
10.73% (221.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|EURUSD
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|57
|EURUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|44K
|EURUSD
|1.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.04 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +69.32 USD
Massima perdita consecutiva: -4.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|463.00 × 1
Just focus on EURUSD
Direct copy on same broker
50USD al mese
7%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
4
96%
49
85%
99%
6.75
2.66
USD
USD
11%
1:200