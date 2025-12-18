- 자본
- 축소
트레이드:
61
이익 거래:
53 (86.88%)
손실 거래:
8 (13.11%)
최고의 거래:
43.04 USD
최악의 거래:
-6.12 USD
총 수익:
175.41 USD (81 096 pips)
총 손실:
-24.06 USD (15 545 pips)
연속 최대 이익:
13 (69.32 USD)
연속 최대 이익:
69.32 USD (13)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
98.68%
최대 입금량:
11.94%
최근 거래:
6 분 전
주별 거래 수:
53
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
24.73
롱(주식매수):
49 (80.33%)
숏(주식차입매도):
12 (19.67%)
수익 요인:
7.29
기대수익:
2.48 USD
평균 이익:
3.31 USD
평균 손실:
-3.01 USD
연속 최대 손실:
2 (-4.54 USD)
연속 최대 손실:
-6.12 USD (1)
월별 성장률:
7.73%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
6.12 USD (0.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.30% (6.12 USD)
자본금별:
11.16% (231.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|EURUSD
|18
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|78
|EURUSD
|74
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|64K
|EURUSD
|1.7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +43.04 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +69.32 USD
연속 최대 손실: -4.54 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Just focus on EURUSD
Direct copy on same broker
https://social-trading.club/strategy/228023521/a/s5r1yliwkn?sharer=trader
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
8%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
4
96%
61
86%
99%
7.29
2.48
USD
USD
11%
1:200