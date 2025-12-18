- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
41
Gewinntrades:
35 (85.36%)
Verlusttrades:
6 (14.63%)
Bester Trade:
43.04 USD
Schlechtester Trade:
-6.12 USD
Bruttoprofit:
129.45 USD (41 469 pips)
Bruttoverlust:
-16.68 USD (8 165 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (69.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
69.32 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
98.68%
Max deposit load:
11.94%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
18.43
Long-Positionen:
29 (70.73%)
Short-Positionen:
12 (29.27%)
Profit-Faktor:
7.76
Mathematische Gewinnerwartung:
2.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-4.54 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.12 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.74%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6.12 USD (0.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.30% (6.12 USD)
Kapital:
10.21% (206.61 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|EURUSD
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|39
|EURUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|32K
|EURUSD
|1.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +43.04 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +69.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.54 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|463.00 × 1
