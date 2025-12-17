- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
464
盈利交易:
385 (82.97%)
亏损交易:
79 (17.03%)
最好交易:
22.88 USD
最差交易:
-24.42 USD
毛利:
597.29 USD (64 274 pips)
毛利亏损:
-158.18 USD (14 699 pips)
最大连续赢利:
19 (8.18 USD)
最大连续盈利:
48.08 USD (16)
夏普比率:
0.37
交易活动:
59.64%
最大入金加载:
6.89%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
80
平均持有时间:
2 天
采收率:
17.98
长期交易:
284 (61.21%)
短期交易:
180 (38.79%)
利润因子:
3.78
预期回报:
0.95 USD
平均利润:
1.55 USD
平均损失:
-2.00 USD
最大连续失误:
4 (-12.68 USD)
最大连续亏损:
-24.42 USD (1)
每月增长:
46.54%
年度预测:
564.63%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
24.42 USD (5.47%)
相对跌幅:
结余:
6.03% (12.68 USD)
净值:
14.53% (85.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|361
|XAUUSD
|103
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|201
|XAUUSD
|238
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|25K
|XAUUSD
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.88 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.18 USD
最大连续亏损: -12.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
