- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
464
Прибыльных трейдов:
385 (82.97%)
Убыточных трейдов:
79 (17.03%)
Лучший трейд:
22.88 USD
Худший трейд:
-24.42 USD
Общая прибыль:
597.29 USD (64 274 pips)
Общий убыток:
-158.18 USD (14 699 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (8.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.08 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
59.64%
Макс. загрузка депозита:
6.89%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
80
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
17.98
Длинных трейдов:
284 (61.21%)
Коротких трейдов:
180 (38.79%)
Профит фактор:
3.78
Мат. ожидание:
0.95 USD
Средняя прибыль:
1.55 USD
Средний убыток:
-2.00 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.42 USD (1)
Прирост в месяц:
46.54%
Годовой прогноз:
564.63%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
24.42 USD (5.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.03% (12.68 USD)
По эквити:
14.53% (85.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|361
|XAUUSD
|103
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|201
|XAUUSD
|238
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|25K
|XAUUSD
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.88 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.18 USD
Макс. убыток в серии: -12.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
