Jose Marcelo Paixao De Deus

SIGNAL PRO XauUsd

Jose Marcelo Paixao De Deus
0 отзывов
Надежность
99 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 215%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
464
Прибыльных трейдов:
385 (82.97%)
Убыточных трейдов:
79 (17.03%)
Лучший трейд:
22.88 USD
Худший трейд:
-24.42 USD
Общая прибыль:
597.29 USD (64 274 pips)
Общий убыток:
-158.18 USD (14 699 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (8.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.08 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
59.64%
Макс. загрузка депозита:
6.89%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
80
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
17.98
Длинных трейдов:
284 (61.21%)
Коротких трейдов:
180 (38.79%)
Профит фактор:
3.78
Мат. ожидание:
0.95 USD
Средняя прибыль:
1.55 USD
Средний убыток:
-2.00 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.42 USD (1)
Прирост в месяц:
46.54%
Годовой прогноз:
564.63%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
24.42 USD (5.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.03% (12.68 USD)
По эквити:
14.53% (85.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 361
XAUUSD 103
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 201
XAUUSD 238
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 25K
XAUUSD 26K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.88 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.18 USD
Макс. убыток в серии: -12.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
AKDFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 11
Axiory-Live
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
FBS-Real-5
0.00 × 7
FBS-Real-2
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
Нет отзывов
2025.12.24 11:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 06:42
Trading operations on the account were performed for only 76 days. This comprises 11.14% of days out of the 682 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 06:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.