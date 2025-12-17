- Crescimento
Negociações:
478
Negociações com lucro:
397 (83.05%)
Negociações com perda:
81 (16.95%)
Melhor negociação:
22.88 USD
Pior negociação:
-24.42 USD
Lucro bruto:
641.75 USD (68 930 pips)
Perda bruta:
-164.87 USD (15 332 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (8.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.08 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
45.75%
Depósito máximo carregado:
6.89%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
68
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
19.53
Negociações longas:
298 (62.34%)
Negociações curtas:
180 (37.66%)
Fator de lucro:
3.89
Valor esperado:
1.00 USD
Lucro médio:
1.62 USD
Perda média:
-2.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-12.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.42 USD (1)
Crescimento mensal:
53.92%
Previsão anual:
654.18%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
24.42 USD (5.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.03% (12.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.53% (85.27 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|361
|XAUUSD
|117
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|201
|XAUUSD
|276
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|25K
|XAUUSD
|30K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +22.88 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8.18 USD
Máxima perda consecutiva: -12.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
