Jose Marcelo Paixao De Deus

SIGNAL PRO XauUsd

Jose Marcelo Paixao De Deus
0 comentários
Confiabilidade
99 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 231%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
478
Negociações com lucro:
397 (83.05%)
Negociações com perda:
81 (16.95%)
Melhor negociação:
22.88 USD
Pior negociação:
-24.42 USD
Lucro bruto:
641.75 USD (68 930 pips)
Perda bruta:
-164.87 USD (15 332 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (8.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.08 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
45.75%
Depósito máximo carregado:
6.89%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
68
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
19.53
Negociações longas:
298 (62.34%)
Negociações curtas:
180 (37.66%)
Fator de lucro:
3.89
Valor esperado:
1.00 USD
Lucro médio:
1.62 USD
Perda média:
-2.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-12.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.42 USD (1)
Crescimento mensal:
53.92%
Previsão anual:
654.18%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
24.42 USD (5.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.03% (12.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.53% (85.27 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 361
XAUUSD 117
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 201
XAUUSD 276
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 25K
XAUUSD 30K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +22.88 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8.18 USD
Máxima perda consecutiva: -12.68 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
AKDFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 11
Axiory-Live
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
FBS-Real-5
0.00 × 7
FBS-Real-2
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
Sem comentários
2025.12.26 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 11:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 06:42
Trading operations on the account were performed for only 76 days. This comprises 11.14% of days out of the 682 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 06:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
