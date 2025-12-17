리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

InstaForex-Cent.com 0.00 × 9 VantageInternational-Live 16 0.00 × 1 Axi-US03-Demo 0.00 × 2 TMGM.TradeMaxAU-Demo 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 6 MEXIntGroup-Demo 0.00 × 5 LQD1-Live01 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 ICMarkets-Live24 0.00 × 2 Darwinex-Live 0.00 × 1 InfinoxCapital-Live03 0.00 × 3 AKDFX-Real 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 9 FXDD-MT4 Live Server 7 0.00 × 2 SFM-Live 0.00 × 11 Axiory-Live 0.00 × 3 Activtrades-5 0.00 × 2 FBS-Real-5 0.00 × 7 FBS-Real-2 0.00 × 3 Exness-Real3 0.00 × 5 Just2Trade-Real2 0.00 × 1 EightcapLtd-Real2 0.11 × 46 RoboForexEU-ProCent 0.14 × 7 ICMarkets-Live12 0.20 × 46 310 더...