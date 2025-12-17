SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SIGNAL PRO XauUsd
Jose Marcelo Paixao De Deus

SIGNAL PRO XauUsd

Jose Marcelo Paixao De Deus
0 inceleme
Güvenilirlik
98 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 118%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
378
Kârla kapanan işlemler:
312 (82.53%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (17.46%)
En iyi işlem:
8.85 USD
En kötü işlem:
-5.32 USD
Brüt kâr:
276.28 USD (30 706 pips)
Brüt zarar:
-67.42 USD (5 944 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (8.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.75 USD (5)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
76.98%
Maks. mevduat yükü:
3.46%
En son işlem:
49 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
16.47
Alış işlemleri:
198 (52.38%)
Satış işlemleri:
180 (47.62%)
Kâr faktörü:
4.10
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
0.89 USD
Ortalama zarar:
-1.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-12.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.68 USD (4)
Aylık büyüme:
1.55%
Yıllık tahmin:
18.75%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12.68 USD (6.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.03% (12.68 USD)
Varlığa göre:
3.83% (19.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 361
XAUUSD 17
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 201
XAUUSD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 25K
XAUUSD 1.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.85 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +8.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
AKDFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 11
Axiory-Live
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
FBS-Real-5
0.00 × 7
FBS-Real-2
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
310 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.17 06:42
Trading operations on the account were performed for only 76 days. This comprises 11.14% of days out of the 682 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 06:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
