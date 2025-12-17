- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
378
Kârla kapanan işlemler:
312 (82.53%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (17.46%)
En iyi işlem:
8.85 USD
En kötü işlem:
-5.32 USD
Brüt kâr:
276.28 USD (30 706 pips)
Brüt zarar:
-67.42 USD (5 944 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (8.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.75 USD (5)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
76.98%
Maks. mevduat yükü:
3.46%
En son işlem:
49 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
16.47
Alış işlemleri:
198 (52.38%)
Satış işlemleri:
180 (47.62%)
Kâr faktörü:
4.10
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
0.89 USD
Ortalama zarar:
-1.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-12.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.68 USD (4)
Aylık büyüme:
1.55%
Yıllık tahmin:
18.75%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12.68 USD (6.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.03% (12.68 USD)
Varlığa göre:
3.83% (19.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|361
|XAUUSD
|17
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|201
|XAUUSD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|25K
|XAUUSD
|1.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.85 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +8.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
118%
0
0
USD
USD
520
USD
USD
98
94%
378
82%
77%
4.09
0.55
USD
USD
6%
1:500