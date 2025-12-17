シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SIGNAL PRO XauUsd
Jose Marcelo Paixao De Deus

SIGNAL PRO XauUsd

Jose Marcelo Paixao De Deus
レビュー0件
信頼性
99週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 231%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
478
利益トレード:
397 (83.05%)
損失トレード:
81 (16.95%)
ベストトレード:
22.88 USD
最悪のトレード:
-24.42 USD
総利益:
641.75 USD (68 930 pips)
総損失:
-164.87 USD (15 332 pips)
最大連続の勝ち:
19 (8.18 USD)
最大連続利益:
48.08 USD (16)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
45.75%
最大入金額:
6.89%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
68
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
19.53
長いトレード:
298 (62.34%)
短いトレード:
180 (37.66%)
プロフィットファクター:
3.89
期待されたペイオフ:
1.00 USD
平均利益:
1.62 USD
平均損失:
-2.04 USD
最大連続の負け:
4 (-12.68 USD)
最大連続損失:
-24.42 USD (1)
月間成長:
53.92%
年間予想:
654.18%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
24.42 USD (5.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.03% (12.68 USD)
エクイティによる:
14.53% (85.27 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 361
XAUUSD 117
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 201
XAUUSD 276
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 25K
XAUUSD 30K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +22.88 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +8.18 USD
最大連続損失: -12.68 USD

レビューなし
2025.12.26 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 11:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 06:42
Trading operations on the account were performed for only 76 days. This comprises 11.14% of days out of the 682 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 06:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
