- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
478
利益トレード:
397 (83.05%)
損失トレード:
81 (16.95%)
ベストトレード:
22.88 USD
最悪のトレード:
-24.42 USD
総利益:
641.75 USD (68 930 pips)
総損失:
-164.87 USD (15 332 pips)
最大連続の勝ち:
19 (8.18 USD)
最大連続利益:
48.08 USD (16)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
45.75%
最大入金額:
6.89%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
68
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
19.53
長いトレード:
298 (62.34%)
短いトレード:
180 (37.66%)
プロフィットファクター:
3.89
期待されたペイオフ:
1.00 USD
平均利益:
1.62 USD
平均損失:
-2.04 USD
最大連続の負け:
4 (-12.68 USD)
最大連続損失:
-24.42 USD (1)
月間成長:
53.92%
年間予想:
654.18%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
24.42 USD (5.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.03% (12.68 USD)
エクイティによる:
14.53% (85.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|361
|XAUUSD
|117
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|201
|XAUUSD
|276
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|25K
|XAUUSD
|30K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.88 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +8.18 USD
最大連続損失: -12.68 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
310 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
231%
0
0
USD
USD
788
USD
USD
99
95%
478
83%
46%
3.89
1.00
USD
USD
15%
1:500