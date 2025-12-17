SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SIGNAL PRO XauUsd
Jose Marcelo Paixao De Deus

SIGNAL PRO XauUsd

Jose Marcelo Paixao De Deus
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
99 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 242%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
488
Gewinntrades:
406 (83.19%)
Verlusttrades:
82 (16.80%)
Bester Trade:
22.88 USD
Schlechtester Trade:
-24.42 USD
Bruttoprofit:
680.39 USD (72 953 pips)
Bruttoverlust:
-176.54 USD (16 481 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (8.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
48.08 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
44.23%
Max deposit load:
6.89%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
71
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
20.63
Long-Positionen:
308 (63.11%)
Short-Positionen:
180 (36.89%)
Profit-Faktor:
3.85
Mathematische Gewinnerwartung:
1.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-12.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.42 USD (1)
Wachstum pro Monat :
59.19%
Jahresprognose:
718.12%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
24.42 USD (5.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.03% (12.68 USD)
Kapital:
14.53% (85.27 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 361
XAUUSD 127
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 201
XAUUSD 303
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 25K
XAUUSD 33K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +22.88 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.68 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
AKDFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 11
Axiory-Live
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
FBS-Real-5
0.00 × 7
FBS-Real-2
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
noch 310 ...
Keine Bewertungen
2025.12.26 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 11:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 06:42
Trading operations on the account were performed for only 76 days. This comprises 11.14% of days out of the 682 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 06:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.