SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SIGNAL PRO XauUsd
Jose Marcelo Paixao De Deus

SIGNAL PRO XauUsd

Jose Marcelo Paixao De Deus
0 recensioni
Affidabilità
98 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 118%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
378
Profit Trade:
312 (82.53%)
Loss Trade:
66 (17.46%)
Best Trade:
8.85 USD
Worst Trade:
-5.32 USD
Profitto lordo:
276.28 USD (30 706 pips)
Perdita lorda:
-67.42 USD (5 944 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (8.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.75 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
76.98%
Massimo carico di deposito:
3.46%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
16.47
Long Trade:
198 (52.38%)
Short Trade:
180 (47.62%)
Fattore di profitto:
4.10
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
0.89 USD
Perdita media:
-1.02 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-12.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.68 USD (4)
Crescita mensile:
1.55%
Previsione annuale:
18.75%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.68 USD (6.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.03% (12.68 USD)
Per equità:
3.83% (19.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 361
XAUUSD 17
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 201
XAUUSD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 25K
XAUUSD 1.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.85 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +8.18 USD
Massima perdita consecutiva: -12.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
AKDFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 11
Axiory-Live
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
FBS-Real-5
0.00 × 7
FBS-Real-2
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
310 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.17 06:42
Trading operations on the account were performed for only 76 days. This comprises 11.14% of days out of the 682 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 06:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SIGNAL PRO XauUsd
30USD al mese
118%
0
0
USD
520
USD
98
94%
378
82%
77%
4.09
0.55
USD
6%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.