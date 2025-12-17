- Crescita
Trade:
378
Profit Trade:
312 (82.53%)
Loss Trade:
66 (17.46%)
Best Trade:
8.85 USD
Worst Trade:
-5.32 USD
Profitto lordo:
276.28 USD (30 706 pips)
Perdita lorda:
-67.42 USD (5 944 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (8.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.75 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
76.98%
Massimo carico di deposito:
3.46%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
16.47
Long Trade:
198 (52.38%)
Short Trade:
180 (47.62%)
Fattore di profitto:
4.10
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
0.89 USD
Perdita media:
-1.02 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-12.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.68 USD (4)
Crescita mensile:
1.55%
Previsione annuale:
18.75%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.68 USD (6.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.03% (12.68 USD)
Per equità:
3.83% (19.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|361
|XAUUSD
|17
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|201
|XAUUSD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|25K
|XAUUSD
|1.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.85 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +8.18 USD
Massima perdita consecutiva: -12.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
310 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
118%
0
0
USD
USD
520
USD
USD
98
94%
378
82%
77%
4.09
0.55
USD
USD
6%
1:500