Jose Marcelo Paixao De Deus

SIGNAL PRO XauUsd

Jose Marcelo Paixao De Deus
0 comentarios
Fiabilidad
99 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 231%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
478
Transacciones Rentables:
397 (83.05%)
Transacciones Irrentables:
81 (16.95%)
Mejor transacción:
22.88 USD
Peor transacción:
-24.42 USD
Beneficio Bruto:
641.75 USD (68 930 pips)
Pérdidas Brutas:
-164.87 USD (15 332 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (8.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
48.08 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
45.75%
Carga máxima del depósito:
6.89%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
68
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
19.53
Transacciones Largas:
298 (62.34%)
Transacciones Cortas:
180 (37.66%)
Factor de Beneficio:
3.89
Beneficio Esperado:
1.00 USD
Beneficio medio:
1.62 USD
Pérdidas medias:
-2.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-12.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.42 USD (1)
Crecimiento al mes:
53.92%
Pronóstico anual:
654.18%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
24.42 USD (5.47%)
Reducción relativa:
De balance:
6.03% (12.68 USD)
De fondos:
14.53% (85.27 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 361
XAUUSD 117
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 201
XAUUSD 276
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 25K
XAUUSD 30K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22.88 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +8.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12.68 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
AKDFX-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 11
Axiory-Live
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
FBS-Real-5
0.00 × 7
FBS-Real-2
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
otros 310...
2025.12.26 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 09:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 11:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 06:42
Trading operations on the account were performed for only 76 days. This comprises 11.14% of days out of the 682 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 06:42
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SIGNAL PRO XauUsd
30 USD al mes
231%
0
0
USD
788
USD
99
95%
478
83%
46%
3.89
1.00
USD
15%
1:500
Copiar

