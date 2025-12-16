- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
250
盈利交易:
162 (64.80%)
亏损交易:
88 (35.20%)
最好交易:
110.40 USD
最差交易:
-42.28 USD
毛利:
1 239.60 USD (10 813 pips)
毛利亏损:
-632.56 USD (9 345 pips)
最大连续赢利:
8 (20.45 USD)
最大连续盈利:
173.15 USD (3)
夏普比率:
0.20
交易活动:
82.86%
最大入金加载:
55.52%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
45
平均持有时间:
6 小时
采收率:
4.22
长期交易:
113 (45.20%)
短期交易:
137 (54.80%)
利润因子:
1.96
预期回报:
2.43 USD
平均利润:
7.65 USD
平均损失:
-7.19 USD
最大连续失误:
7 (-143.98 USD)
最大连续亏损:
-143.98 USD (7)
每月增长:
43.31%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.69 USD
最大值:
143.98 USD (8.39%)
相对跌幅:
结余:
8.39% (143.98 USD)
净值:
45.23% (703.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|249
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|607
|XAUUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.4K
|XAUUSD
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +110.40 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +20.45 USD
最大连续亏损: -143.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.46 × 606
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 223
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 941
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 788
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
100 % Algo with low drawn down and 50% monthly profit
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
61%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
6
98%
250
64%
83%
1.95
2.43
USD
USD
45%
1:500