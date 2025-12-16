SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EURUSD Slow and Steady
Kamlesh Premchand Gupta

EURUSD Slow and Steady

Kamlesh Premchand Gupta
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
Tickmill-Live04
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
174
Kârla kapanan işlemler:
119 (68.39%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (31.61%)
En iyi işlem:
76.65 USD
En kötü işlem:
-33.96 USD
Brüt kâr:
804.85 USD (7 459 pips)
Brüt zarar:
-376.41 USD (5 532 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (20.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
116.43 USD (2)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.83%
En son işlem:
46 dakika önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
6.64
Alış işlemleri:
80 (45.98%)
Satış işlemleri:
94 (54.02%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
2.46 USD
Ortalama kâr:
6.76 USD
Ortalama zarar:
-6.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-64.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.49 USD (3)
Aylık büyüme:
43.14%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.69 USD
Maksimum:
64.49 USD (4.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.90% (64.49 USD)
Varlığa göre:
0.30% (4.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 173
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 428
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.9K
XAUUSD 46
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +76.65 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +20.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live09
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live
0.46 × 606
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 223
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live03
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.69 × 941
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 29
LQD1-Live01
0.90 × 98
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.99 × 94
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.18 × 788
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.30 × 20
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
63 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
100 % Algo with low drawn down and 50% monthly profit
İnceleme yok
2025.12.16 08:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EURUSD Slow and Steady
Ayda 30 USD
43%
0
0
USD
1.4K
USD
4
99%
174
68%
100%
2.13
2.46
USD
5%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.