İşlemler:
174
Kârla kapanan işlemler:
119 (68.39%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (31.61%)
En iyi işlem:
76.65 USD
En kötü işlem:
-33.96 USD
Brüt kâr:
804.85 USD (7 459 pips)
Brüt zarar:
-376.41 USD (5 532 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (20.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
116.43 USD (2)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.83%
En son işlem:
46 dakika önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
6.64
Alış işlemleri:
80 (45.98%)
Satış işlemleri:
94 (54.02%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
2.46 USD
Ortalama kâr:
6.76 USD
Ortalama zarar:
-6.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-64.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.49 USD (3)
Aylık büyüme:
43.14%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.69 USD
Maksimum:
64.49 USD (4.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.90% (64.49 USD)
Varlığa göre:
0.30% (4.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|173
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|428
|XAUUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.9K
|XAUUSD
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +76.65 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +20.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.46 × 606
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 223
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live03
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 941
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 788
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
