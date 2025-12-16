シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / EURUSD Slow and Steady
Kamlesh Premchand Gupta

EURUSD Slow and Steady

Kamlesh Premchand Gupta
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 63%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
260
利益トレード:
170 (65.38%)
損失トレード:
90 (34.62%)
ベストトレード:
110.40 USD
最悪のトレード:
-42.28 USD
総利益:
1 259.51 USD (11 258 pips)
総損失:
-634.47 USD (9 412 pips)
最大連続の勝ち:
8 (20.45 USD)
最大連続利益:
173.15 USD (3)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
83.90%
最大入金額:
55.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
51
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
4.34
長いトレード:
119 (45.77%)
短いトレード:
141 (54.23%)
プロフィットファクター:
1.99
期待されたペイオフ:
2.40 USD
平均利益:
7.41 USD
平均損失:
-7.05 USD
最大連続の負け:
7 (-143.98 USD)
最大連続損失:
-143.98 USD (7)
月間成長:
40.02%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.69 USD
最大の:
143.98 USD (8.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.39% (143.98 USD)
エクイティによる:
45.23% (703.48 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 259
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 625
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 1.8K
XAUUSD 46
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +110.40 USD
最悪のトレード: -42 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +20.45 USD
最大連続損失: -143.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live
0.46 × 606
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 223
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live03
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.69 × 941
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 29
LQD1-Live01
0.90 × 98
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.99 × 94
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.18 × 788
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.30 × 20
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
63 より多く...
100 % Algo with low drawn down and 50% monthly profit
レビューなし
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 22:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 13:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 08:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

