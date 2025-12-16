- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
260
利益トレード:
170 (65.38%)
損失トレード:
90 (34.62%)
ベストトレード:
110.40 USD
最悪のトレード:
-42.28 USD
総利益:
1 259.51 USD (11 258 pips)
総損失:
-634.47 USD (9 412 pips)
最大連続の勝ち:
8 (20.45 USD)
最大連続利益:
173.15 USD (3)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
83.90%
最大入金額:
55.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
51
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
4.34
長いトレード:
119 (45.77%)
短いトレード:
141 (54.23%)
プロフィットファクター:
1.99
期待されたペイオフ:
2.40 USD
平均利益:
7.41 USD
平均損失:
-7.05 USD
最大連続の負け:
7 (-143.98 USD)
最大連続損失:
-143.98 USD (7)
月間成長:
40.02%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.69 USD
最大の:
143.98 USD (8.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.39% (143.98 USD)
エクイティによる:
45.23% (703.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|259
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|625
|XAUUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.8K
|XAUUSD
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +110.40 USD
最悪のトレード: -42 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +20.45 USD
最大連続損失: -143.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.46 × 606
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 223
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 941
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 788
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
100 % Algo with low drawn down and 50% monthly profit
レビューなし
