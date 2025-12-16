- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
260
Negociações com lucro:
170 (65.38%)
Negociações com perda:
90 (34.62%)
Melhor negociação:
110.40 USD
Pior negociação:
-42.28 USD
Lucro bruto:
1 259.51 USD (11 258 pips)
Perda bruta:
-634.47 USD (9 412 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (20.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
173.15 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
83.90%
Depósito máximo carregado:
55.52%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
4.34
Negociações longas:
119 (45.77%)
Negociações curtas:
141 (54.23%)
Fator de lucro:
1.99
Valor esperado:
2.40 USD
Lucro médio:
7.41 USD
Perda média:
-7.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-143.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-143.98 USD (7)
Crescimento mensal:
40.02%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.69 USD
Máximo:
143.98 USD (8.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.39% (143.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
45.23% (703.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|259
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|625
|XAUUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.8K
|XAUUSD
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +110.40 USD
Pior negociação: -42 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +20.45 USD
Máxima perda consecutiva: -143.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.46 × 606
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 223
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 941
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 788
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
100 % Algo with low drawn down and 50% monthly profit
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
63%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
6
98%
260
65%
84%
1.98
2.40
USD
USD
45%
1:500