Sinais / MetaTrader 4 / EURUSD Slow and Steady
Kamlesh Premchand Gupta

EURUSD Slow and Steady

Kamlesh Premchand Gupta
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 63%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
260
Negociações com lucro:
170 (65.38%)
Negociações com perda:
90 (34.62%)
Melhor negociação:
110.40 USD
Pior negociação:
-42.28 USD
Lucro bruto:
1 259.51 USD (11 258 pips)
Perda bruta:
-634.47 USD (9 412 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (20.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
173.15 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
83.90%
Depósito máximo carregado:
55.52%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
4.34
Negociações longas:
119 (45.77%)
Negociações curtas:
141 (54.23%)
Fator de lucro:
1.99
Valor esperado:
2.40 USD
Lucro médio:
7.41 USD
Perda média:
-7.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-143.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-143.98 USD (7)
Crescimento mensal:
40.02%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.69 USD
Máximo:
143.98 USD (8.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.39% (143.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
45.23% (703.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 259
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 625
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 1.8K
XAUUSD 46
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +110.40 USD
Pior negociação: -42 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +20.45 USD
Máxima perda consecutiva: -143.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live
0.46 × 606
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 223
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live03
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.69 × 941
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 29
LQD1-Live01
0.90 × 98
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.99 × 94
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.18 × 788
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.30 × 20
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
63 mais ...
100 % Algo with low drawn down and 50% monthly profit
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 22:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 13:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 08:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EURUSD Slow and Steady
30 USD por mês
63%
0
0
USD
1.6K
USD
6
98%
260
65%
84%
1.98
2.40
USD
45%
1:500
