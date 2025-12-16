- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
260
Transacciones Rentables:
170 (65.38%)
Transacciones Irrentables:
90 (34.62%)
Mejor transacción:
110.40 USD
Peor transacción:
-42.28 USD
Beneficio Bruto:
1 259.51 USD (11 258 pips)
Pérdidas Brutas:
-634.47 USD (9 412 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (20.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
173.15 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
83.90%
Carga máxima del depósito:
55.52%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
51
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
4.34
Transacciones Largas:
119 (45.77%)
Transacciones Cortas:
141 (54.23%)
Factor de Beneficio:
1.99
Beneficio Esperado:
2.40 USD
Beneficio medio:
7.41 USD
Pérdidas medias:
-7.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-143.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-143.98 USD (7)
Crecimiento al mes:
40.02%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.69 USD
Máxima:
143.98 USD (8.39%)
Reducción relativa:
De balance:
8.39% (143.98 USD)
De fondos:
45.23% (703.48 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|259
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|625
|XAUUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.8K
|XAUUSD
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.46 × 606
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 223
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 941
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 788
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
100 % Algo with low drawn down and 50% monthly profit
No hay comentarios
