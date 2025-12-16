SeñalesSecciones
Kamlesh Premchand Gupta

EURUSD Slow and Steady

Kamlesh Premchand Gupta
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 63%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
260
Transacciones Rentables:
170 (65.38%)
Transacciones Irrentables:
90 (34.62%)
Mejor transacción:
110.40 USD
Peor transacción:
-42.28 USD
Beneficio Bruto:
1 259.51 USD (11 258 pips)
Pérdidas Brutas:
-634.47 USD (9 412 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (20.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
173.15 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
83.90%
Carga máxima del depósito:
55.52%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
51
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
4.34
Transacciones Largas:
119 (45.77%)
Transacciones Cortas:
141 (54.23%)
Factor de Beneficio:
1.99
Beneficio Esperado:
2.40 USD
Beneficio medio:
7.41 USD
Pérdidas medias:
-7.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-143.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-143.98 USD (7)
Crecimiento al mes:
40.02%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.69 USD
Máxima:
143.98 USD (8.39%)
Reducción relativa:
De balance:
8.39% (143.98 USD)
De fondos:
45.23% (703.48 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 259
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 625
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 1.8K
XAUUSD 46
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +110.40 USD
Peor transacción: -42 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +20.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -143.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live
0.46 × 606
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 223
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live03
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.69 × 941
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 29
LQD1-Live01
0.90 × 98
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.99 × 94
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.18 × 788
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.30 × 20
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
otros 63...
100 % Algo with low drawn down and 50% monthly profit
No hay comentarios
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 22:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 13:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 08:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
EURUSD Slow and Steady
30 USD al mes
63%
0
0
USD
1.6K
USD
6
98%
260
65%
84%
1.98
2.40
USD
45%
1:500
Copiar

