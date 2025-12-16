- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
272
Gewinntrades:
179 (65.80%)
Verlusttrades:
93 (34.19%)
Bester Trade:
110.40 USD
Schlechtester Trade:
-42.28 USD
Bruttoprofit:
1 292.30 USD (11 778 pips)
Bruttoverlust:
-640.37 USD (9 528 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (20.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
173.15 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
83.90%
Max deposit load:
55.52%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
4.53
Long-Positionen:
126 (46.32%)
Short-Positionen:
146 (53.68%)
Profit-Faktor:
2.02
Mathematische Gewinnerwartung:
2.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-143.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-143.98 USD (7)
Wachstum pro Monat :
37.04%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.69 USD
Maximaler:
143.98 USD (8.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.39% (143.98 USD)
Kapital:
45.23% (703.48 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|271
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|651
|XAUUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2.2K
|XAUUSD
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +110.40 USD
Schlechtester Trade: -42 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -143.98 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.46 × 606
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 223
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 941
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 788
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
noch 63 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
100 % Algo with low drawn down and 50% monthly profit
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
66%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
6
98%
272
65%
84%
2.01
2.40
USD
USD
45%
1:500