트레이드:
320
이익 거래:
209 (65.31%)
손실 거래:
111 (34.69%)
최고의 거래:
110.40 USD
최악의 거래:
-42.28 USD
총 수익:
1 589.25 USD (13 859 pips)
총 손실:
-809.07 USD (11 681 pips)
연속 최대 이익:
8 (20.45 USD)
연속 최대 이익:
173.15 USD (3)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
76.03%
최대 입금량:
55.52%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
40
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
5.42
롱(주식매수):
153 (47.81%)
숏(주식차입매도):
167 (52.19%)
수익 요인:
1.96
기대수익:
2.44 USD
평균 이익:
7.60 USD
평균 손실:
-7.29 USD
연속 최대 손실:
7 (-143.98 USD)
연속 최대 손실:
-143.98 USD (7)
월별 성장률:
40.38%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.69 USD
최대한의:
143.98 USD (8.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.39% (143.98 USD)
자본금별:
45.23% (703.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|319
|XAUUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|780
|XAUUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|2.1K
|XAUUSD
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
최고의 거래: +110.40 USD
최악의 거래: -42 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +20.45 USD
연속 최대 손실: -143.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.46 × 606
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 223
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 941
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 788
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
100 % Algo with low drawn down and 50% monthly profit
