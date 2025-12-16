리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge01 0.00 × 2 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 2 Tickmill-Live09 0.00 × 2 Pepperstone-Demo01 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 0.33 × 3 Tickmill-Live 0.46 × 606 ICMarkets-Live18 0.50 × 60 ICMarkets-Live07 0.57 × 223 ICMarketsSC-Live09 0.63 × 57 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 ICMarkets-Live03 0.67 × 6 Tickmill-Live02 0.69 × 941 ICMarkets-Live04 0.80 × 15 ICMarketsSC-Live23 0.83 × 29 LQD1-Live01 0.90 × 98 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 0.99 × 94 ICMarkets-Live05 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 1.05 × 82 Pepperstone-Edge12 1.08 × 66 ICMarkets-Live12 1.18 × 788 Tickcopy-Real 1.20 × 5 ICMarketsSC-Live03 1.30 × 20 ICMarkets-Live10 1.34 × 2851 63 더...