Всего трейдов:
246
Прибыльных трейдов:
159 (64.63%)
Убыточных трейдов:
87 (35.37%)
Лучший трейд:
110.40 USD
Худший трейд:
-42.28 USD
Общая прибыль:
1 238.58 USD (10 684 pips)
Общий убыток:
-627.25 USD (9 267 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (20.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
173.15 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
80.22%
Макс. загрузка депозита:
55.52%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
4.25
Длинных трейдов:
109 (44.31%)
Коротких трейдов:
137 (55.69%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
2.49 USD
Средняя прибыль:
7.79 USD
Средний убыток:
-7.21 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-143.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-143.98 USD (7)
Прирост в месяц:
55.06%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.69 USD
Максимальная:
143.98 USD (8.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.39% (143.98 USD)
По эквити:
45.23% (703.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|245
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|611
|XAUUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.4K
|XAUUSD
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +110.40 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +20.45 USD
Макс. убыток в серии: -143.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
Tickmill-Live
|0.46 × 606
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 223
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.69 × 941
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
ICMarketsSC-Live23
|0.83 × 29
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.05 × 82
|
Pepperstone-Edge12
|1.08 × 66
|
ICMarkets-Live12
|1.18 × 788
|
Tickcopy-Real
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live03
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
100 % Algo with low drawn down and 50% monthly profit
Нет отзывов
