СигналыРазделы
Kamlesh Premchand Gupta

EURUSD Slow and Steady

Kamlesh Premchand Gupta
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 62%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
246
Прибыльных трейдов:
159 (64.63%)
Убыточных трейдов:
87 (35.37%)
Лучший трейд:
110.40 USD
Худший трейд:
-42.28 USD
Общая прибыль:
1 238.58 USD (10 684 pips)
Общий убыток:
-627.25 USD (9 267 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (20.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
173.15 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
80.22%
Макс. загрузка депозита:
55.52%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
4.25
Длинных трейдов:
109 (44.31%)
Коротких трейдов:
137 (55.69%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
2.49 USD
Средняя прибыль:
7.79 USD
Средний убыток:
-7.21 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-143.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-143.98 USD (7)
Прирост в месяц:
55.06%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.69 USD
Максимальная:
143.98 USD (8.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.39% (143.98 USD)
По эквити:
45.23% (703.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 245
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 611
XAUUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.4K
XAUUSD 46
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +110.40 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +20.45 USD
Макс. убыток в серии: -143.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
Tickmill-Live
0.46 × 606
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 223
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live03
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.69 × 941
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
ICMarketsSC-Live23
0.83 × 29
LQD1-Live01
0.90 × 98
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.99 × 94
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.05 × 82
Pepperstone-Edge12
1.08 × 66
ICMarkets-Live12
1.18 × 788
Tickcopy-Real
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live03
1.30 × 20
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
еще 63...
100 % Algo with low drawn down and 50% monthly profit
Нет отзывов
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 22:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 13:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 08:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
