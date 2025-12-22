信号部分
信号 / MetaTrader 5 / XAU SMC
Muhammad Guntur Pratama

XAU SMC

Muhammad Guntur Pratama
0条评论
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -9%
VantageInternational-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
77
盈利交易:
32 (41.55%)
亏损交易:
45 (58.44%)
最好交易:
12.08 USD
最差交易:
-3.16 USD
毛利:
55.45 USD (5 583 pips)
毛利亏损:
-71.93 USD (26 702 pips)
最大连续赢利:
5 (11.17 USD)
最大连续盈利:
12.08 USD (1)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
2.09%
最大入金加载:
11.70%
最近交易:
41 几分钟前
每周交易:
22
平均持有时间:
26 分钟
采收率:
-0.55
长期交易:
40 (51.95%)
短期交易:
37 (48.05%)
利润因子:
0.77
预期回报:
-0.21 USD
平均利润:
1.73 USD
平均损失:
-1.60 USD
最大连续失误:
7 (-20.04 USD)
最大连续亏损:
-20.04 USD (7)
每月增长:
-6.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
28.56 USD
最大值:
29.75 USD (58.12%)
相对跌幅:
结余:
27.59% (26.58 USD)
净值:
1.66% (1.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.tv 40
EURUSD 13
USDJPY 12
GBPUSD 5
GBPJPY 2
NZDUSD 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.tv -10
EURUSD -3
USDJPY -3
GBPUSD 3
GBPJPY 0
NZDUSD 1
AUDUSD -1
USDCAD -1
BTCUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.tv -1K
EURUSD -162
USDJPY -531
GBPUSD 275
GBPJPY -48
NZDUSD 77
AUDUSD -69
USDCAD -70
BTCUSD -20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12.08 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +11.17 USD
最大连续亏损: -20.04 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.18 × 11
VTMarkets-Live
0.36 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.41 × 1544
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 9160
TMGM.TradeMax-Live
0.50 × 4
OctaFX-Real2
0.62 × 168
Darwinex-Live
0.67 × 3
VantageInternational-Live 5
0.67 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
0.71 × 819
MilliyFXGlobal-Server
0.74 × 598
FusionMarkets-Live
0.80 × 5757
DooTechnology-Live
0.81 × 1216
Axiory-Live
0.88 × 2803
Exness-MT5Real7
0.93 × 28
Exness-MT5Real12
1.01 × 2742
ICMarketsSC-MT5-2
1.05 × 18576
itexsys-Platform
1.33 × 3
tegasFX-Main-UK
1.33 × 3
ForexChief-MT5
1.33 × 3
StriforLtd-Live
1.36 × 939
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 13054
RoboMarkets-ECN
1.39 × 46
PlexyTrade-Server01
1.40 × 5
69 更多...
没有评论
2025.12.23 08:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 03:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 03:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
XAU SMC
每月30 USD
-9%
0
0
USD
85
USD
6
0%
77
41%
2%
0.77
-0.21
USD
28%
1:500
