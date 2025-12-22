- 成长
交易:
77
盈利交易:
32 (41.55%)
亏损交易:
45 (58.44%)
最好交易:
12.08 USD
最差交易:
-3.16 USD
毛利:
55.45 USD (5 583 pips)
毛利亏损:
-71.93 USD (26 702 pips)
最大连续赢利:
5 (11.17 USD)
最大连续盈利:
12.08 USD (1)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
2.09%
最大入金加载:
11.70%
最近交易:
41 几分钟前
每周交易:
22
平均持有时间:
26 分钟
采收率:
-0.55
长期交易:
40 (51.95%)
短期交易:
37 (48.05%)
利润因子:
0.77
预期回报:
-0.21 USD
平均利润:
1.73 USD
平均损失:
-1.60 USD
最大连续失误:
7 (-20.04 USD)
最大连续亏损:
-20.04 USD (7)
每月增长:
-6.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
28.56 USD
最大值:
29.75 USD (58.12%)
相对跌幅:
结余:
27.59% (26.58 USD)
净值:
1.66% (1.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tv
|40
|EURUSD
|13
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.tv
|-10
|EURUSD
|-3
|USDJPY
|-3
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|0
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|-1
|USDCAD
|-1
|BTCUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.tv
|-1K
|EURUSD
|-162
|USDJPY
|-531
|GBPUSD
|275
|GBPJPY
|-48
|NZDUSD
|77
|AUDUSD
|-69
|USDCAD
|-70
|BTCUSD
|-20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.08 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +11.17 USD
最大连续亏损: -20.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.18 × 11
|
VTMarkets-Live
|0.36 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.41 × 1544
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 9160
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.50 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.62 × 168
|
Darwinex-Live
|0.67 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|0.67 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.71 × 819
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.74 × 598
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 5757
|
DooTechnology-Live
|0.81 × 1216
|
Axiory-Live
|0.88 × 2803
|
Exness-MT5Real7
|0.93 × 28
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 2742
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.05 × 18576
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
tegasFX-Main-UK
|1.33 × 3
|
ForexChief-MT5
|1.33 × 3
|
StriforLtd-Live
|1.36 × 939
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 13054
|
RoboMarkets-ECN
|1.39 × 46
|
PlexyTrade-Server01
|1.40 × 5
没有评论
