SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / XAU SMC
Muhammad Guntur Pratama

XAU SMC

Muhammad Guntur Pratama
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -6%
VantageInternational-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
78
Gewinntrades:
33 (42.30%)
Verlusttrades:
45 (57.69%)
Bester Trade:
12.08 USD
Schlechtester Trade:
-3.16 USD
Bruttoprofit:
58.44 USD (5 881 pips)
Bruttoverlust:
-71.93 USD (26 702 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (11.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15.07 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
2.09%
Max deposit load:
11.70%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
26 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.45
Long-Positionen:
41 (52.56%)
Short-Positionen:
37 (47.44%)
Profit-Faktor:
0.81
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-20.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.04 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-3.40%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
28.56 USD
Maximaler:
29.75 USD (58.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.59% (26.58 USD)
Kapital:
1.66% (1.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.tv 41
EURUSD 13
USDJPY 12
GBPUSD 5
GBPJPY 2
NZDUSD 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
BTCUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.tv -7
EURUSD -3
USDJPY -3
GBPUSD 3
GBPJPY 0
NZDUSD 1
AUDUSD -1
USDCAD -1
BTCUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.tv -707
EURUSD -162
USDJPY -531
GBPUSD 275
GBPJPY -48
NZDUSD 77
AUDUSD -69
USDCAD -70
BTCUSD -20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +12.08 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.18 × 11
VTMarkets-Live
0.36 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.41 × 1544
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 9160
TMGM.TradeMax-Live
0.50 × 4
OctaFX-Real2
0.62 × 168
Darwinex-Live
0.67 × 3
VantageInternational-Live 5
0.67 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
0.71 × 819
MilliyFXGlobal-Server
0.74 × 598
FusionMarkets-Live
0.80 × 5757
DooTechnology-Live
0.81 × 1216
Axiory-Live
0.88 × 2803
Exness-MT5Real7
0.93 × 28
Exness-MT5Real12
1.01 × 2742
ICMarketsSC-MT5-2
1.05 × 18576
itexsys-Platform
1.33 × 3
tegasFX-Main-UK
1.33 × 3
ForexChief-MT5
1.33 × 3
StriforLtd-Live
1.36 × 939
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 13054
RoboMarkets-ECN
1.39 × 46
PlexyTrade-Server01
1.40 × 5
noch 69 ...
Keine Bewertungen
2025.12.23 08:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 03:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 03:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
