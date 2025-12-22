- Crescimento
Negociações:
77
Negociações com lucro:
32 (41.55%)
Negociações com perda:
45 (58.44%)
Melhor negociação:
12.08 USD
Pior negociação:
-3.16 USD
Lucro bruto:
55.45 USD (5 583 pips)
Perda bruta:
-71.93 USD (26 702 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (11.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12.08 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
2.09%
Depósito máximo carregado:
11.70%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
26 minutos
Fator de recuperação:
-0.55
Negociações longas:
40 (51.95%)
Negociações curtas:
37 (48.05%)
Fator de lucro:
0.77
Valor esperado:
-0.21 USD
Lucro médio:
1.73 USD
Perda média:
-1.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-20.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.04 USD (7)
Crescimento mensal:
-6.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.56 USD
Máximo:
29.75 USD (58.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.59% (26.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.66% (1.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tv
|40
|EURUSD
|13
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.tv
|-10
|EURUSD
|-3
|USDJPY
|-3
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|0
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|-1
|USDCAD
|-1
|BTCUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.tv
|-1K
|EURUSD
|-162
|USDJPY
|-531
|GBPUSD
|275
|GBPJPY
|-48
|NZDUSD
|77
|AUDUSD
|-69
|USDCAD
|-70
|BTCUSD
|-20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.08 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +11.17 USD
Máxima perda consecutiva: -20.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.18 × 11
|
VTMarkets-Live
|0.36 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.41 × 1544
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 9160
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.50 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.62 × 168
|
Darwinex-Live
|0.67 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|0.67 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.71 × 819
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.74 × 598
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 5757
|
DooTechnology-Live
|0.81 × 1216
|
Axiory-Live
|0.88 × 2803
|
Exness-MT5Real7
|0.93 × 28
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 2742
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.05 × 18576
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
tegasFX-Main-UK
|1.33 × 3
|
ForexChief-MT5
|1.33 × 3
|
StriforLtd-Live
|1.36 × 939
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 13054
|
RoboMarkets-ECN
|1.39 × 46
|
PlexyTrade-Server01
|1.40 × 5
