Muhammad Guntur Pratama

XAU SMC

Muhammad Guntur Pratama
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -9%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
77
Negociações com lucro:
32 (41.55%)
Negociações com perda:
45 (58.44%)
Melhor negociação:
12.08 USD
Pior negociação:
-3.16 USD
Lucro bruto:
55.45 USD (5 583 pips)
Perda bruta:
-71.93 USD (26 702 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (11.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12.08 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
2.09%
Depósito máximo carregado:
11.70%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
26 minutos
Fator de recuperação:
-0.55
Negociações longas:
40 (51.95%)
Negociações curtas:
37 (48.05%)
Fator de lucro:
0.77
Valor esperado:
-0.21 USD
Lucro médio:
1.73 USD
Perda média:
-1.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-20.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.04 USD (7)
Crescimento mensal:
-6.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.56 USD
Máximo:
29.75 USD (58.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.59% (26.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.66% (1.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.tv 40
EURUSD 13
USDJPY 12
GBPUSD 5
GBPJPY 2
NZDUSD 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.tv -10
EURUSD -3
USDJPY -3
GBPUSD 3
GBPJPY 0
NZDUSD 1
AUDUSD -1
USDCAD -1
BTCUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.tv -1K
EURUSD -162
USDJPY -531
GBPUSD 275
GBPJPY -48
NZDUSD 77
AUDUSD -69
USDCAD -70
BTCUSD -20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +12.08 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +11.17 USD
Máxima perda consecutiva: -20.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.18 × 11
VTMarkets-Live
0.36 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.41 × 1544
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 9160
TMGM.TradeMax-Live
0.50 × 4
OctaFX-Real2
0.62 × 168
Darwinex-Live
0.67 × 3
VantageInternational-Live 5
0.67 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
0.71 × 819
MilliyFXGlobal-Server
0.74 × 598
FusionMarkets-Live
0.80 × 5757
DooTechnology-Live
0.81 × 1216
Axiory-Live
0.88 × 2803
Exness-MT5Real7
0.93 × 28
Exness-MT5Real12
1.01 × 2742
ICMarketsSC-MT5-2
1.05 × 18576
itexsys-Platform
1.33 × 3
tegasFX-Main-UK
1.33 × 3
ForexChief-MT5
1.33 × 3
StriforLtd-Live
1.36 × 939
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 13054
RoboMarkets-ECN
1.39 × 46
PlexyTrade-Server01
1.40 × 5
69 mais ...
Sem comentários
2025.12.23 08:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 03:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 03:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
XAU SMC
30 USD por mês
-9%
0
0
USD
85
USD
6
0%
77
41%
2%
0.77
-0.21
USD
28%
1:500
