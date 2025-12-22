- 자본
- 축소
트레이드:
90
이익 거래:
39 (43.33%)
손실 거래:
51 (56.67%)
최고의 거래:
12.08 USD
최악의 거래:
-3.16 USD
총 수익:
63.34 USD (7 785 pips)
총 손실:
-76.07 USD (36 515 pips)
연속 최대 이익:
5 (15.25 USD)
연속 최대 이익:
15.25 USD (5)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
5.56%
최대 입금량:
11.70%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
56 분
회복 요인:
-0.43
롱(주식매수):
44 (48.89%)
숏(주식차입매도):
46 (51.11%)
수익 요인:
0.83
기대수익:
-0.14 USD
평균 이익:
1.62 USD
평균 손실:
-1.49 USD
연속 최대 손실:
7 (-20.04 USD)
연속 최대 손실:
-20.04 USD (7)
월별 성장률:
-9.29%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
28.56 USD
최대한의:
29.75 USD (58.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.59% (26.58 USD)
자본금별:
1.66% (1.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tv
|42
|EURUSD
|13
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|8
|ETHUSD
|7
|AUDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.tv
|-4
|EURUSD
|-3
|USDJPY
|-3
|GBPUSD
|2
|ETHUSD
|-2
|AUDUSD
|0
|GBPJPY
|0
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|-1
|BTCUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.tv
|-452
|EURUSD
|-162
|USDJPY
|-531
|GBPUSD
|183
|ETHUSD
|-8.1K
|AUDUSD
|-33
|GBPJPY
|-48
|NZDUSD
|77
|USDCAD
|-70
|BTCUSD
|-20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.18 × 11
|
VTMarkets-Live
|0.36 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.41 × 1544
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 9160
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.50 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.62 × 168
|
Darwinex-Live
|0.67 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|0.67 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.71 × 819
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.74 × 598
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 5757
|
DooTechnology-Live
|0.81 × 1216
|
Axiory-Live
|0.88 × 2803
|
Exness-MT5Real7
|0.93 × 28
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 2742
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.05 × 18576
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
tegasFX-Main-UK
|1.33 × 3
|
ForexChief-MT5
|1.33 × 3
|
StriforLtd-Live
|1.36 × 939
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 13054
|
RoboMarkets-ECN
|1.39 × 46
|
PlexyTrade-Server01
|1.40 × 5
