Muhammad Guntur Pratama

XAU SMC

Muhammad Guntur Pratama
0 리뷰
8
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -6%
VantageInternational-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
90
이익 거래:
39 (43.33%)
손실 거래:
51 (56.67%)
최고의 거래:
12.08 USD
최악의 거래:
-3.16 USD
총 수익:
63.34 USD (7 785 pips)
총 손실:
-76.07 USD (36 515 pips)
연속 최대 이익:
5 (15.25 USD)
연속 최대 이익:
15.25 USD (5)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
5.56%
최대 입금량:
11.70%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
56 분
회복 요인:
-0.43
롱(주식매수):
44 (48.89%)
숏(주식차입매도):
46 (51.11%)
수익 요인:
0.83
기대수익:
-0.14 USD
평균 이익:
1.62 USD
평균 손실:
-1.49 USD
연속 최대 손실:
7 (-20.04 USD)
연속 최대 손실:
-20.04 USD (7)
월별 성장률:
-9.29%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
28.56 USD
최대한의:
29.75 USD (58.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.59% (26.58 USD)
자본금별:
1.66% (1.45 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.tv 42
EURUSD 13
USDJPY 12
GBPUSD 8
ETHUSD 7
AUDUSD 2
GBPJPY 2
NZDUSD 2
USDCAD 1
BTCUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.tv -4
EURUSD -3
USDJPY -3
GBPUSD 2
ETHUSD -2
AUDUSD 0
GBPJPY 0
NZDUSD 1
USDCAD -1
BTCUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.tv -452
EURUSD -162
USDJPY -531
GBPUSD 183
ETHUSD -8.1K
AUDUSD -33
GBPJPY -48
NZDUSD 77
USDCAD -70
BTCUSD -20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +12.08 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +15.25 USD
연속 최대 손실: -20.04 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.18 × 11
VTMarkets-Live
0.36 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.41 × 1544
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 9160
TMGM.TradeMax-Live
0.50 × 4
OctaFX-Real2
0.62 × 168
Darwinex-Live
0.67 × 3
VantageInternational-Live 5
0.67 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
0.71 × 819
MilliyFXGlobal-Server
0.74 × 598
FusionMarkets-Live
0.80 × 5757
DooTechnology-Live
0.81 × 1216
Axiory-Live
0.88 × 2803
Exness-MT5Real7
0.93 × 28
Exness-MT5Real12
1.01 × 2742
ICMarketsSC-MT5-2
1.05 × 18576
itexsys-Platform
1.33 × 3
tegasFX-Main-UK
1.33 × 3
ForexChief-MT5
1.33 × 3
StriforLtd-Live
1.36 × 939
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 13054
RoboMarkets-ECN
1.39 × 46
PlexyTrade-Server01
1.40 × 5
리뷰 없음
2025.12.23 08:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 03:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 03:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
