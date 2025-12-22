Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SwitchMarkets-Live 0.00 × 3 FusionMarketsAU-Live 0.00 × 4 VantageInternational-Live 4 0.18 × 11 VTMarkets-Live 0.36 × 76 ICMarketsEU-MT5-4 0.41 × 1544 ICMarketsSC-MT5 0.49 × 9160 TMGM.TradeMax-Live 0.50 × 4 OctaFX-Real2 0.62 × 168 Darwinex-Live 0.67 × 3 VantageInternational-Live 5 0.67 × 3 ForexClub-MT5 Real Server 0.71 × 819 MilliyFXGlobal-Server 0.74 × 598 FusionMarkets-Live 0.80 × 5757 DooTechnology-Live 0.81 × 1216 Axiory-Live 0.88 × 2803 Exness-MT5Real7 0.93 × 28 Exness-MT5Real12 1.01 × 2742 ICMarketsSC-MT5-2 1.05 × 18576 itexsys-Platform 1.33 × 3 tegasFX-Main-UK 1.33 × 3 ForexChief-MT5 1.33 × 3 StriforLtd-Live 1.36 × 939 ICMarketsSC-MT5-4 1.38 × 13054 RoboMarkets-ECN 1.39 × 46 PlexyTrade-Server01 1.40 × 5 69 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou