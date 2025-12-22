SignauxSections
Muhammad Guntur Pratama

XAU SMC

0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
VantageInternational-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
61
Bénéfice trades:
29 (47.54%)
Perte trades:
32 (52.46%)
Meilleure transaction:
3.56 USD
Pire transaction:
-3.16 USD
Bénéfice brut:
37.57 USD (3 796 pips)
Perte brute:
-42.50 USD (23 761 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (11.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.17 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
1.11%
Charge de dépôt maximale:
9.55%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
32 minutes
Facteur de récupération:
-0.32
Longs trades:
26 (42.62%)
Courts trades:
35 (57.38%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.08 USD
Bénéfice moyen:
1.30 USD
Perte moyenne:
-1.33 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-11.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-11.32 USD (4)
Croissance mensuelle:
3.51%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.06 USD
Maximal:
15.25 USD (29.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.25% (15.25 USD)
Par fonds propres:
1.53% (1.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.tv 24
EURUSD 13
USDJPY 12
GBPUSD 5
GBPJPY 2
NZDUSD 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.tv 2
EURUSD -3
USDJPY -3
GBPUSD 3
GBPJPY 0
NZDUSD 1
AUDUSD -1
USDCAD -1
BTCUSD -2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.tv 149
EURUSD -162
USDJPY -531
GBPUSD 275
GBPJPY -48
NZDUSD 77
AUDUSD -69
USDCAD -70
BTCUSD -20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.56 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +11.17 USD
Perte consécutive maximale: -11.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.18 × 11
VTMarkets-Live
0.36 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.41 × 1544
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 9160
TMGM.TradeMax-Live
0.50 × 4
OctaFX-Real2
0.62 × 168
Darwinex-Live
0.67 × 3
VantageInternational-Live 5
0.67 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
0.71 × 819
MilliyFXGlobal-Server
0.74 × 598
FusionMarkets-Live
0.80 × 5757
DooTechnology-Live
0.81 × 1216
Axiory-Live
0.88 × 2803
Exness-MT5Real7
0.93 × 28
Exness-MT5Real12
1.01 × 2742
ICMarketsSC-MT5-2
1.05 × 18576
itexsys-Platform
1.33 × 3
tegasFX-Main-UK
1.33 × 3
ForexChief-MT5
1.33 × 3
StriforLtd-Live
1.36 × 939
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 13054
RoboMarkets-ECN
1.39 × 46
PlexyTrade-Server01
1.40 × 5
69 plus...
Aucun avis
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 03:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 03:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XAU SMC
30 USD par mois
3%
0
0
USD
97
USD
6
0%
61
47%
1%
0.88
-0.08
USD
15%
1:500
