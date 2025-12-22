SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / XAU SMC
Muhammad Guntur Pratama

XAU SMC

Muhammad Guntur Pratama
0 comentarios
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -9%
VantageInternational-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
77
Transacciones Rentables:
32 (41.55%)
Transacciones Irrentables:
45 (58.44%)
Mejor transacción:
12.08 USD
Peor transacción:
-3.16 USD
Beneficio Bruto:
55.45 USD (5 583 pips)
Pérdidas Brutas:
-71.93 USD (26 702 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (11.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12.08 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
2.09%
Carga máxima del depósito:
11.70%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
26 minutos
Factor de Recuperación:
-0.55
Transacciones Largas:
40 (51.95%)
Transacciones Cortas:
37 (48.05%)
Factor de Beneficio:
0.77
Beneficio Esperado:
-0.21 USD
Beneficio medio:
1.73 USD
Pérdidas medias:
-1.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-20.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.04 USD (7)
Crecimiento al mes:
-6.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
28.56 USD
Máxima:
29.75 USD (58.12%)
Reducción relativa:
De balance:
27.59% (26.58 USD)
De fondos:
1.66% (1.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.tv 40
EURUSD 13
USDJPY 12
GBPUSD 5
GBPJPY 2
NZDUSD 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.tv -10
EURUSD -3
USDJPY -3
GBPUSD 3
GBPJPY 0
NZDUSD 1
AUDUSD -1
USDCAD -1
BTCUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.tv -1K
EURUSD -162
USDJPY -531
GBPUSD 275
GBPJPY -48
NZDUSD 77
AUDUSD -69
USDCAD -70
BTCUSD -20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12.08 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +11.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.18 × 11
VTMarkets-Live
0.36 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.41 × 1544
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 9160
TMGM.TradeMax-Live
0.50 × 4
OctaFX-Real2
0.62 × 168
Darwinex-Live
0.67 × 3
VantageInternational-Live 5
0.67 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
0.71 × 819
MilliyFXGlobal-Server
0.74 × 598
FusionMarkets-Live
0.80 × 5757
DooTechnology-Live
0.81 × 1216
Axiory-Live
0.88 × 2803
Exness-MT5Real7
0.93 × 28
Exness-MT5Real12
1.01 × 2742
ICMarketsSC-MT5-2
1.05 × 18576
itexsys-Platform
1.33 × 3
tegasFX-Main-UK
1.33 × 3
ForexChief-MT5
1.33 × 3
StriforLtd-Live
1.36 × 939
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 13054
RoboMarkets-ECN
1.39 × 46
PlexyTrade-Server01
1.40 × 5
otros 69...
No hay comentarios
2025.12.23 08:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 03:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 03:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
