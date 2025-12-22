- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
77
Transacciones Rentables:
32 (41.55%)
Transacciones Irrentables:
45 (58.44%)
Mejor transacción:
12.08 USD
Peor transacción:
-3.16 USD
Beneficio Bruto:
55.45 USD (5 583 pips)
Pérdidas Brutas:
-71.93 USD (26 702 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (11.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12.08 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
2.09%
Carga máxima del depósito:
11.70%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
26 minutos
Factor de Recuperación:
-0.55
Transacciones Largas:
40 (51.95%)
Transacciones Cortas:
37 (48.05%)
Factor de Beneficio:
0.77
Beneficio Esperado:
-0.21 USD
Beneficio medio:
1.73 USD
Pérdidas medias:
-1.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-20.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.04 USD (7)
Crecimiento al mes:
-6.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
28.56 USD
Máxima:
29.75 USD (58.12%)
Reducción relativa:
De balance:
27.59% (26.58 USD)
De fondos:
1.66% (1.45 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tv
|40
|EURUSD
|13
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.tv
|-10
|EURUSD
|-3
|USDJPY
|-3
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|0
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|-1
|USDCAD
|-1
|BTCUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.tv
|-1K
|EURUSD
|-162
|USDJPY
|-531
|GBPUSD
|275
|GBPJPY
|-48
|NZDUSD
|77
|AUDUSD
|-69
|USDCAD
|-70
|BTCUSD
|-20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +12.08 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +11.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.18 × 11
|
VTMarkets-Live
|0.36 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.41 × 1544
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 9160
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.50 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.62 × 168
|
Darwinex-Live
|0.67 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|0.67 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.71 × 819
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.74 × 598
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 5757
|
DooTechnology-Live
|0.81 × 1216
|
Axiory-Live
|0.88 × 2803
|
Exness-MT5Real7
|0.93 × 28
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 2742
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.05 × 18576
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
tegasFX-Main-UK
|1.33 × 3
|
ForexChief-MT5
|1.33 × 3
|
StriforLtd-Live
|1.36 × 939
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 13054
|
RoboMarkets-ECN
|1.39 × 46
|
PlexyTrade-Server01
|1.40 × 5
otros 69...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-9%
0
0
USD
USD
85
USD
USD
6
0%
77
41%
2%
0.77
-0.21
USD
USD
28%
1:500