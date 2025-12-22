СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / XAU SMC
Muhammad Guntur Pratama

XAU SMC

Muhammad Guntur Pratama
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -22%
VantageInternational-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
31 (40.78%)
Убыточных трейдов:
45 (59.21%)
Лучший трейд:
3.56 USD
Худший трейд:
-3.16 USD
Общая прибыль:
43.37 USD (4 376 pips)
Общий убыток:
-71.93 USD (26 702 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (11.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.17 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.21
Торговая активность:
3.49%
Макс. загрузка депозита:
10.44%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
-0.96
Длинных трейдов:
39 (51.32%)
Коротких трейдов:
37 (48.68%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-0.38 USD
Средняя прибыль:
1.40 USD
Средний убыток:
-1.60 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-20.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.04 USD (7)
Прирост в месяц:
-20.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.56 USD
Максимальная:
29.75 USD (58.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.59% (26.58 USD)
По эквити:
1.66% (1.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.tv 39
EURUSD 13
USDJPY 12
GBPUSD 5
GBPJPY 2
NZDUSD 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.tv -22
EURUSD -3
USDJPY -3
GBPUSD 3
GBPJPY 0
NZDUSD 1
AUDUSD -1
USDCAD -1
BTCUSD -2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.tv -2.2K
EURUSD -162
USDJPY -531
GBPUSD 275
GBPJPY -48
NZDUSD 77
AUDUSD -69
USDCAD -70
BTCUSD -20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.56 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +11.17 USD
Макс. убыток в серии: -20.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.18 × 11
VTMarkets-Live
0.36 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.41 × 1544
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 9160
TMGM.TradeMax-Live
0.50 × 4
OctaFX-Real2
0.62 × 168
Darwinex-Live
0.67 × 3
VantageInternational-Live 5
0.67 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
0.71 × 819
MilliyFXGlobal-Server
0.74 × 598
FusionMarkets-Live
0.80 × 5757
DooTechnology-Live
0.81 × 1216
Axiory-Live
0.88 × 2803
Exness-MT5Real7
0.93 × 28
Exness-MT5Real12
1.01 × 2742
ICMarketsSC-MT5-2
1.05 × 18576
itexsys-Platform
1.33 × 3
tegasFX-Main-UK
1.33 × 3
ForexChief-MT5
1.33 × 3
StriforLtd-Live
1.36 × 939
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 13054
RoboMarkets-ECN
1.39 × 46
PlexyTrade-Server01
1.40 × 5
Нет отзывов
2025.12.23 08:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 03:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 03:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
