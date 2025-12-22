- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
31 (40.78%)
Убыточных трейдов:
45 (59.21%)
Лучший трейд:
3.56 USD
Худший трейд:
-3.16 USD
Общая прибыль:
43.37 USD (4 376 pips)
Общий убыток:
-71.93 USD (26 702 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (11.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.17 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.21
Торговая активность:
3.49%
Макс. загрузка депозита:
10.44%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
-0.96
Длинных трейдов:
39 (51.32%)
Коротких трейдов:
37 (48.68%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-0.38 USD
Средняя прибыль:
1.40 USD
Средний убыток:
-1.60 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-20.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.04 USD (7)
Прирост в месяц:
-20.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.56 USD
Максимальная:
29.75 USD (58.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.59% (26.58 USD)
По эквити:
1.66% (1.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tv
|39
|EURUSD
|13
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.tv
|-22
|EURUSD
|-3
|USDJPY
|-3
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|0
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|-1
|USDCAD
|-1
|BTCUSD
|-2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.tv
|-2.2K
|EURUSD
|-162
|USDJPY
|-531
|GBPUSD
|275
|GBPJPY
|-48
|NZDUSD
|77
|AUDUSD
|-69
|USDCAD
|-70
|BTCUSD
|-20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.56 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +11.17 USD
Макс. убыток в серии: -20.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.18 × 11
|
VTMarkets-Live
|0.36 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.41 × 1544
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 9160
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.50 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.62 × 168
|
Darwinex-Live
|0.67 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|0.67 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.71 × 819
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.74 × 598
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 5757
|
DooTechnology-Live
|0.81 × 1216
|
Axiory-Live
|0.88 × 2803
|
Exness-MT5Real7
|0.93 × 28
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 2742
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.05 × 18576
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
tegasFX-Main-UK
|1.33 × 3
|
ForexChief-MT5
|1.33 × 3
|
StriforLtd-Live
|1.36 × 939
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 13054
|
RoboMarkets-ECN
|1.39 × 46
|
PlexyTrade-Server01
|1.40 × 5
еще 69...
