Muhammad Guntur Pratama

XAU SMC

Muhammad Guntur Pratama
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
29 (46.77%)
Loss Trade:
33 (53.23%)
Best Trade:
3.56 USD
Worst Trade:
-3.16 USD
Profitto lordo:
37.57 USD (3 796 pips)
Perdita lorda:
-43.89 USD (23 900 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (11.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.17 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
1.11%
Massimo carico di deposito:
9.55%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
27 (43.55%)
Short Trade:
35 (56.45%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.10 USD
Profitto medio:
1.30 USD
Perdita media:
-1.33 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-11.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.32 USD (4)
Crescita mensile:
2.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.06 USD
Massimale:
15.25 USD (29.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.25% (15.25 USD)
Per equità:
1.53% (1.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.tv 25
EURUSD 13
USDJPY 12
GBPUSD 5
GBPJPY 2
NZDUSD 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.tv 0
EURUSD -3
USDJPY -3
GBPUSD 3
GBPJPY 0
NZDUSD 1
AUDUSD -1
USDCAD -1
BTCUSD -2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.tv 10
EURUSD -162
USDJPY -531
GBPUSD 275
GBPJPY -48
NZDUSD 77
AUDUSD -69
USDCAD -70
BTCUSD -20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.56 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +11.17 USD
Massima perdita consecutiva: -11.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.18 × 11
VTMarkets-Live
0.36 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.41 × 1544
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 9160
TMGM.TradeMax-Live
0.50 × 4
OctaFX-Real2
0.62 × 168
Darwinex-Live
0.67 × 3
VantageInternational-Live 5
0.67 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
0.71 × 819
MilliyFXGlobal-Server
0.74 × 598
FusionMarkets-Live
0.80 × 5757
DooTechnology-Live
0.81 × 1216
Axiory-Live
0.88 × 2803
Exness-MT5Real7
0.93 × 28
Exness-MT5Real12
1.01 × 2742
ICMarketsSC-MT5-2
1.05 × 18576
itexsys-Platform
1.33 × 3
tegasFX-Main-UK
1.33 × 3
ForexChief-MT5
1.33 × 3
StriforLtd-Live
1.36 × 939
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 13054
RoboMarkets-ECN
1.39 × 46
PlexyTrade-Server01
1.40 × 5
69 più
Non ci sono recensioni
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 03:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 03:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAU SMC
30USD al mese
1%
0
0
USD
95
USD
6
0%
62
46%
1%
0.85
-0.10
USD
15%
1:500
