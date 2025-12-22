- Crescita
Trade:
62
Profit Trade:
29 (46.77%)
Loss Trade:
33 (53.23%)
Best Trade:
3.56 USD
Worst Trade:
-3.16 USD
Profitto lordo:
37.57 USD (3 796 pips)
Perdita lorda:
-43.89 USD (23 900 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (11.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.17 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
1.11%
Massimo carico di deposito:
9.55%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
27 (43.55%)
Short Trade:
35 (56.45%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.10 USD
Profitto medio:
1.30 USD
Perdita media:
-1.33 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-11.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.32 USD (4)
Crescita mensile:
2.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.06 USD
Massimale:
15.25 USD (29.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.25% (15.25 USD)
Per equità:
1.53% (1.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tv
|25
|EURUSD
|13
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.tv
|0
|EURUSD
|-3
|USDJPY
|-3
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|0
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|-1
|USDCAD
|-1
|BTCUSD
|-2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.tv
|10
|EURUSD
|-162
|USDJPY
|-531
|GBPUSD
|275
|GBPJPY
|-48
|NZDUSD
|77
|AUDUSD
|-69
|USDCAD
|-70
|BTCUSD
|-20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.56 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +11.17 USD
Massima perdita consecutiva: -11.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.18 × 11
|
VTMarkets-Live
|0.36 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.41 × 1544
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 9160
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.50 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.62 × 168
|
Darwinex-Live
|0.67 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|0.67 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.71 × 819
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.74 × 598
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 5757
|
DooTechnology-Live
|0.81 × 1216
|
Axiory-Live
|0.88 × 2803
|
Exness-MT5Real7
|0.93 × 28
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 2742
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.05 × 18576
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
tegasFX-Main-UK
|1.33 × 3
|
ForexChief-MT5
|1.33 × 3
|
StriforLtd-Live
|1.36 × 939
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 13054
|
RoboMarkets-ECN
|1.39 × 46
|
PlexyTrade-Server01
|1.40 × 5
69 più
