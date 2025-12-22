- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
77
利益トレード:
32 (41.55%)
損失トレード:
45 (58.44%)
ベストトレード:
12.08 USD
最悪のトレード:
-3.16 USD
総利益:
55.45 USD (5 583 pips)
総損失:
-71.93 USD (26 702 pips)
最大連続の勝ち:
5 (11.17 USD)
最大連続利益:
12.08 USD (1)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
2.09%
最大入金額:
11.70%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
26 分
リカバリーファクター:
-0.55
長いトレード:
40 (51.95%)
短いトレード:
37 (48.05%)
プロフィットファクター:
0.77
期待されたペイオフ:
-0.21 USD
平均利益:
1.73 USD
平均損失:
-1.60 USD
最大連続の負け:
7 (-20.04 USD)
最大連続損失:
-20.04 USD (7)
月間成長:
0.36%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
28.56 USD
最大の:
29.75 USD (58.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.59% (26.58 USD)
エクイティによる:
1.66% (1.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tv
|40
|EURUSD
|13
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.tv
|-10
|EURUSD
|-3
|USDJPY
|-3
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|0
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|-1
|USDCAD
|-1
|BTCUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.tv
|-1K
|EURUSD
|-162
|USDJPY
|-531
|GBPUSD
|275
|GBPJPY
|-48
|NZDUSD
|77
|AUDUSD
|-69
|USDCAD
|-70
|BTCUSD
|-20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.08 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +11.17 USD
最大連続損失: -20.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.18 × 11
|
VTMarkets-Live
|0.36 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.41 × 1544
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 9160
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.50 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.62 × 168
|
Darwinex-Live
|0.67 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|0.67 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.71 × 819
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.74 × 598
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 5757
|
DooTechnology-Live
|0.81 × 1216
|
Axiory-Live
|0.88 × 2803
|
Exness-MT5Real7
|0.93 × 28
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 2742
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.05 × 18576
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
tegasFX-Main-UK
|1.33 × 3
|
ForexChief-MT5
|1.33 × 3
|
StriforLtd-Live
|1.36 × 939
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 13054
|
RoboMarkets-ECN
|1.39 × 46
|
PlexyTrade-Server01
|1.40 × 5
69 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-9%
0
0
USD
USD
87
USD
USD
6
0%
77
41%
2%
0.77
-0.21
USD
USD
28%
1:500