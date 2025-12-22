シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / XAU SMC
Muhammad Guntur Pratama

XAU SMC

Muhammad Guntur Pratama
レビュー0件
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -9%
VantageInternational-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
77
利益トレード:
32 (41.55%)
損失トレード:
45 (58.44%)
ベストトレード:
12.08 USD
最悪のトレード:
-3.16 USD
総利益:
55.45 USD (5 583 pips)
総損失:
-71.93 USD (26 702 pips)
最大連続の勝ち:
5 (11.17 USD)
最大連続利益:
12.08 USD (1)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
2.09%
最大入金額:
11.70%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
26 分
リカバリーファクター:
-0.55
長いトレード:
40 (51.95%)
短いトレード:
37 (48.05%)
プロフィットファクター:
0.77
期待されたペイオフ:
-0.21 USD
平均利益:
1.73 USD
平均損失:
-1.60 USD
最大連続の負け:
7 (-20.04 USD)
最大連続損失:
-20.04 USD (7)
月間成長:
0.36%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
28.56 USD
最大の:
29.75 USD (58.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.59% (26.58 USD)
エクイティによる:
1.66% (1.45 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.tv 40
EURUSD 13
USDJPY 12
GBPUSD 5
GBPJPY 2
NZDUSD 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
BTCUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.tv -10
EURUSD -3
USDJPY -3
GBPUSD 3
GBPJPY 0
NZDUSD 1
AUDUSD -1
USDCAD -1
BTCUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.tv -1K
EURUSD -162
USDJPY -531
GBPUSD 275
GBPJPY -48
NZDUSD 77
AUDUSD -69
USDCAD -70
BTCUSD -20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +12.08 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +11.17 USD
最大連続損失: -20.04 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.18 × 11
VTMarkets-Live
0.36 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.41 × 1544
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 9160
TMGM.TradeMax-Live
0.50 × 4
OctaFX-Real2
0.62 × 168
Darwinex-Live
0.67 × 3
VantageInternational-Live 5
0.67 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
0.71 × 819
MilliyFXGlobal-Server
0.74 × 598
FusionMarkets-Live
0.80 × 5757
DooTechnology-Live
0.81 × 1216
Axiory-Live
0.88 × 2803
Exness-MT5Real7
0.93 × 28
Exness-MT5Real12
1.01 × 2742
ICMarketsSC-MT5-2
1.05 × 18576
itexsys-Platform
1.33 × 3
tegasFX-Main-UK
1.33 × 3
ForexChief-MT5
1.33 × 3
StriforLtd-Live
1.36 × 939
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 13054
RoboMarkets-ECN
1.39 × 46
PlexyTrade-Server01
1.40 × 5
69 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.23 08:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 03:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 03:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
XAU SMC
30 USD/月
-9%
0
0
USD
87
USD
6
0%
77
41%
2%
0.77
-0.21
USD
28%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください