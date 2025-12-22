- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
29 (46.77%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (53.23%)
En iyi işlem:
3.56 USD
En kötü işlem:
-3.16 USD
Brüt kâr:
37.57 USD (3 796 pips)
Brüt zarar:
-43.89 USD (23 900 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (11.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.17 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
1.11%
Maks. mevduat yükü:
9.55%
En son işlem:
57 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
27 (43.55%)
Satış işlemleri:
35 (56.45%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.10 USD
Ortalama kâr:
1.30 USD
Ortalama zarar:
-1.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-11.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.32 USD (4)
Aylık büyüme:
2.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.06 USD
Maksimum:
15.25 USD (29.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.25% (15.25 USD)
Varlığa göre:
1.53% (1.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tv
|25
|EURUSD
|13
|USDJPY
|12
|GBPUSD
|5
|GBPJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.tv
|0
|EURUSD
|-3
|USDJPY
|-3
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|0
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|-1
|USDCAD
|-1
|BTCUSD
|-2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.tv
|10
|EURUSD
|-162
|USDJPY
|-531
|GBPUSD
|275
|GBPJPY
|-48
|NZDUSD
|77
|AUDUSD
|-69
|USDCAD
|-70
|BTCUSD
|-20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.56 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +11.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.18 × 11
|
VTMarkets-Live
|0.36 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.41 × 1544
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 9160
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.50 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.62 × 168
|
Darwinex-Live
|0.67 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|0.67 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.71 × 819
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.74 × 598
|
FusionMarkets-Live
|0.80 × 5757
|
DooTechnology-Live
|0.81 × 1216
|
Axiory-Live
|0.88 × 2803
|
Exness-MT5Real7
|0.93 × 28
|
Exness-MT5Real12
|1.01 × 2742
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.05 × 18576
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
tegasFX-Main-UK
|1.33 × 3
|
ForexChief-MT5
|1.33 × 3
|
StriforLtd-Live
|1.36 × 939
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 13054
|
RoboMarkets-ECN
|1.39 × 46
|
PlexyTrade-Server01
|1.40 × 5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
95
USD
USD
6
0%
62
46%
1%
0.85
-0.10
USD
USD
15%
1:500