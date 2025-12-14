信号部分
信号 / MetaTrader 4 / RustianID
Ahmad Rustian

RustianID

Ahmad Rustian
0条评论
11
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -8%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
149
盈利交易:
70 (46.97%)
亏损交易:
79 (53.02%)
最好交易:
151.77 USD
最差交易:
-100.40 USD
毛利:
4 144.14 USD (169 194 pips)
毛利亏损:
-3 306.93 USD (120 845 pips)
最大连续赢利:
9 (766.57 USD)
最大连续盈利:
766.57 USD (9)
夏普比率:
0.16
交易活动:
64.28%
最大入金加载:
23.68%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
10 小时
采收率:
1.00
长期交易:
117 (78.52%)
短期交易:
32 (21.48%)
利润因子:
1.25
预期回报:
5.62 USD
平均利润:
59.20 USD
平均损失:
-41.86 USD
最大连续失误:
8 (-223.79 USD)
最大连续亏损:
-325.70 USD (5)
每月增长:
18.76%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
20.10 USD
最大值:
840.92 USD (57.01%)
相对跌幅:
结余:
90.91% (840.92 USD)
净值:
27.62% (85.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 130
EURGBP 7
AUDJPY 5
USDCHF 2
GBPUSD 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
NZDUSD 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 913
EURGBP -24
AUDJPY -19
USDCHF -73
GBPUSD -5
CADJPY 12
CHFJPY -27
NZDUSD 39
USDJPY 22
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 49K
EURGBP 310
AUDJPY -306
USDCHF -541
GBPUSD -500
CADJPY 203
CHFJPY -400
NZDUSD 420
USDJPY 366
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +151.77 USD
最差交易: -100 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +766.57 USD
最大连续亏损: -223.79 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
298 更多...
This is my portfolio regarding forex trading
没有评论
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 03:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.14 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
