交易:
149
盈利交易:
70 (46.97%)
亏损交易:
79 (53.02%)
最好交易:
151.77 USD
最差交易:
-100.40 USD
毛利:
4 144.14 USD (169 194 pips)
毛利亏损:
-3 306.93 USD (120 845 pips)
最大连续赢利:
9 (766.57 USD)
最大连续盈利:
766.57 USD (9)
夏普比率:
0.16
交易活动:
64.28%
最大入金加载:
23.68%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
10 小时
采收率:
1.00
长期交易:
117 (78.52%)
短期交易:
32 (21.48%)
利润因子:
1.25
预期回报:
5.62 USD
平均利润:
59.20 USD
平均损失:
-41.86 USD
最大连续失误:
8 (-223.79 USD)
最大连续亏损:
-325.70 USD (5)
每月增长:
18.76%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
20.10 USD
最大值:
840.92 USD (57.01%)
相对跌幅:
结余:
90.91% (840.92 USD)
净值:
27.62% (85.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|130
|EURGBP
|7
|AUDJPY
|5
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|913
|EURGBP
|-24
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|-73
|GBPUSD
|-5
|CADJPY
|12
|CHFJPY
|-27
|NZDUSD
|39
|USDJPY
|22
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|49K
|EURGBP
|310
|AUDJPY
|-306
|USDCHF
|-541
|GBPUSD
|-500
|CADJPY
|203
|CHFJPY
|-400
|NZDUSD
|420
|USDJPY
|366
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
This is my portfolio regarding forex trading
