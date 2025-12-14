シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / RustianID
Ahmad Rustian

RustianID

Ahmad Rustian
レビュー0件
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -22%
MaxrichGroup-Real
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
151
利益トレード:
70 (46.35%)
損失トレード:
81 (53.64%)
ベストトレード:
151.77 USD
最悪のトレード:
-100.40 USD
総利益:
4 144.14 USD (169 194 pips)
総損失:
-3 393.97 USD (123 245 pips)
最大連続の勝ち:
9 (766.57 USD)
最大連続利益:
766.57 USD (9)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
67.16%
最大入金額:
23.68%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.89
長いトレード:
118 (78.15%)
短いトレード:
33 (21.85%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
4.97 USD
平均利益:
59.20 USD
平均損失:
-41.90 USD
最大連続の負け:
8 (-223.79 USD)
最大連続損失:
-325.70 USD (5)
月間成長:
23.03%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.10 USD
最大の:
840.92 USD (57.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
90.91% (840.92 USD)
エクイティによる:
27.62% (85.21 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 131
EURGBP 7
AUDJPY 5
USDCHF 2
GBPUSD 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
NZDUSD 1
USDJPY 1
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 852
EURGBP -24
AUDJPY -19
USDCHF -73
GBPUSD -5
CADJPY 12
CHFJPY -27
NZDUSD 39
USDJPY 22
EURNZD -27
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 47K
EURGBP 310
AUDJPY -306
USDCHF -541
GBPUSD -500
CADJPY 203
CHFJPY -400
NZDUSD 420
USDJPY 366
EURNZD -400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +151.77 USD
最悪のトレード: -100 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +766.57 USD
最大連続損失: -223.79 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

3TGFX-Main
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
Tusar-Main
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
299 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
This is my portfolio regarding forex trading
レビューなし
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 03:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.14 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
RustianID
30 USD/月
-22%
0
0
USD
500
USD
11
0%
151
46%
67%
1.22
4.97
USD
91%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください