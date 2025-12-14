いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

3TGFX-Main 0.00 × 1 ATCBrokers-US Live 0.00 × 9 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 4 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 24 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 3 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 1 AM-UK-Live 0.00 × 1 Exness-Real16 0.00 × 2 Exness-Real33 0.00 × 2 QTrade-Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 Exness-Real29 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live6 0.00 × 2 AlSalamBank-Live 0.00 × 1 Finotec-Live Server 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 Larson-Demo 0.00 × 1 Tusar-Main 0.00 × 2 ILQAu-A1 Live 0.00 × 1 GhanaFX-Main 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 299 より多く...