トレード:
151
利益トレード:
70 (46.35%)
損失トレード:
81 (53.64%)
ベストトレード:
151.77 USD
最悪のトレード:
-100.40 USD
総利益:
4 144.14 USD (169 194 pips)
総損失:
-3 393.97 USD (123 245 pips)
最大連続の勝ち:
9 (766.57 USD)
最大連続利益:
766.57 USD (9)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
67.16%
最大入金額:
23.68%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.89
長いトレード:
118 (78.15%)
短いトレード:
33 (21.85%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
4.97 USD
平均利益:
59.20 USD
平均損失:
-41.90 USD
最大連続の負け:
8 (-223.79 USD)
最大連続損失:
-325.70 USD (5)
月間成長:
23.03%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.10 USD
最大の:
840.92 USD (57.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
90.91% (840.92 USD)
エクイティによる:
27.62% (85.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|EURGBP
|7
|AUDJPY
|5
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|852
|EURGBP
|-24
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|-73
|GBPUSD
|-5
|CADJPY
|12
|CHFJPY
|-27
|NZDUSD
|39
|USDJPY
|22
|EURNZD
|-27
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|47K
|EURGBP
|310
|AUDJPY
|-306
|USDCHF
|-541
|GBPUSD
|-500
|CADJPY
|203
|CHFJPY
|-400
|NZDUSD
|420
|USDJPY
|366
|EURNZD
|-400
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +151.77 USD
最悪のトレード: -100 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +766.57 USD
最大連続損失: -223.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Tusar-Main
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
This is my portfolio regarding forex trading
