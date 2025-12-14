SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / RustianID
Ahmad Rustian

RustianID

Ahmad Rustian
0 comentarios
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -22%
MaxrichGroup-Real
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
151
Transacciones Rentables:
70 (46.35%)
Transacciones Irrentables:
81 (53.64%)
Mejor transacción:
151.77 USD
Peor transacción:
-100.40 USD
Beneficio Bruto:
4 144.14 USD (169 194 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 393.97 USD (123 245 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (766.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
766.57 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
67.16%
Carga máxima del depósito:
23.68%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
0.89
Transacciones Largas:
118 (78.15%)
Transacciones Cortas:
33 (21.85%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
4.97 USD
Beneficio medio:
59.20 USD
Pérdidas medias:
-41.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-223.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-325.70 USD (5)
Crecimiento al mes:
23.03%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
20.10 USD
Máxima:
840.92 USD (57.01%)
Reducción relativa:
De balance:
90.91% (840.92 USD)
De fondos:
27.62% (85.21 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 131
EURGBP 7
AUDJPY 5
USDCHF 2
GBPUSD 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
NZDUSD 1
USDJPY 1
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 852
EURGBP -24
AUDJPY -19
USDCHF -73
GBPUSD -5
CADJPY 12
CHFJPY -27
NZDUSD 39
USDJPY 22
EURNZD -27
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 47K
EURGBP 310
AUDJPY -306
USDCHF -541
GBPUSD -500
CADJPY 203
CHFJPY -400
NZDUSD 420
USDJPY 366
EURNZD -400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +151.77 USD
Peor transacción: -100 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +766.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -223.79 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

3TGFX-Main
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
Tusar-Main
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
otros 299...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
This is my portfolio regarding forex trading
No hay comentarios
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 03:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.14 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
RustianID
30 USD al mes
-22%
0
0
USD
500
USD
11
0%
151
46%
67%
1.22
4.97
USD
91%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.