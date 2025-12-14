SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RustianID
Ahmad Rustian

RustianID

Ahmad Rustian
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
128
Bénéfice trades:
62 (48.43%)
Perte trades:
66 (51.56%)
Meilleure transaction:
133.02 USD
Pire transaction:
-100.40 USD
Bénéfice brut:
3 324.67 USD (141 653 pips)
Perte brute:
-2 581.40 USD (96 364 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (766.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
766.57 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.88
Longs trades:
97 (75.78%)
Courts trades:
31 (24.22%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
5.81 USD
Bénéfice moyen:
53.62 USD
Perte moyenne:
-39.11 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-223.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-325.70 USD (5)
Croissance mensuelle:
-37.21%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.10 USD
Maximal:
840.92 USD (57.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 110
EURGBP 6
AUDJPY 5
USDCHF 2
GBPUSD 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
NZDUSD 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 784
EURGBP 11
AUDJPY -19
USDCHF -73
GBPUSD -5
CADJPY 12
CHFJPY -27
NZDUSD 39
USDJPY 22
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 45K
EURGBP 559
AUDJPY -306
USDCHF -541
GBPUSD -500
CADJPY 203
CHFJPY -400
NZDUSD 420
USDJPY 366
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +133.02 USD
Pire transaction: -100 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +766.57 USD
Perte consécutive maximale: -223.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
Tusar-Main
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
297 plus...
This is my portfolio regarding forex trading
Aucun avis
2025.12.14 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
