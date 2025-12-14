- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
148
Прибыльных трейдов:
70 (47.29%)
Убыточных трейдов:
78 (52.70%)
Лучший трейд:
151.77 USD
Худший трейд:
-100.40 USD
Общая прибыль:
4 144.14 USD (169 194 pips)
Общий убыток:
-3 246.63 USD (118 845 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (766.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
766.57 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
58.02%
Макс. загрузка депозита:
23.68%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.07
Длинных трейдов:
116 (78.38%)
Коротких трейдов:
32 (21.62%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
6.06 USD
Средняя прибыль:
59.20 USD
Средний убыток:
-41.62 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-223.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-325.70 USD (5)
Прирост в месяц:
22.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.10 USD
Максимальная:
840.92 USD (57.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
90.91% (840.92 USD)
По эквити:
27.62% (85.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|129
|EURGBP
|7
|AUDJPY
|5
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|973
|EURGBP
|-24
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|-73
|GBPUSD
|-5
|CADJPY
|12
|CHFJPY
|-27
|NZDUSD
|39
|USDJPY
|22
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|51K
|EURGBP
|310
|AUDJPY
|-306
|USDCHF
|-541
|GBPUSD
|-500
|CADJPY
|203
|CHFJPY
|-400
|NZDUSD
|420
|USDJPY
|366
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +151.77 USD
Худший трейд: -100 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +766.57 USD
Макс. убыток в серии: -223.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
еще 298...
This is my portfolio regarding forex trading
Нет отзывов
