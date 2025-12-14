СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / RustianID
Ahmad Rustian

RustianID

Ahmad Rustian
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
MaxrichGroup-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
148
Прибыльных трейдов:
70 (47.29%)
Убыточных трейдов:
78 (52.70%)
Лучший трейд:
151.77 USD
Худший трейд:
-100.40 USD
Общая прибыль:
4 144.14 USD (169 194 pips)
Общий убыток:
-3 246.63 USD (118 845 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (766.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
766.57 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
58.02%
Макс. загрузка депозита:
23.68%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
1.07
Длинных трейдов:
116 (78.38%)
Коротких трейдов:
32 (21.62%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
6.06 USD
Средняя прибыль:
59.20 USD
Средний убыток:
-41.62 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-223.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-325.70 USD (5)
Прирост в месяц:
22.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.10 USD
Максимальная:
840.92 USD (57.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
90.91% (840.92 USD)
По эквити:
27.62% (85.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 129
EURGBP 7
AUDJPY 5
USDCHF 2
GBPUSD 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
NZDUSD 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 973
EURGBP -24
AUDJPY -19
USDCHF -73
GBPUSD -5
CADJPY 12
CHFJPY -27
NZDUSD 39
USDJPY 22
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 51K
EURGBP 310
AUDJPY -306
USDCHF -541
GBPUSD -500
CADJPY 203
CHFJPY -400
NZDUSD 420
USDJPY 366
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +151.77 USD
Худший трейд: -100 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +766.57 USD
Макс. убыток в серии: -223.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
еще 298...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This is my portfolio regarding forex trading
Нет отзывов
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 03:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.14 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RustianID
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
648
USD
11
0%
148
47%
58%
1.27
6.06
USD
91%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.