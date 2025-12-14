SignaleKategorien
Ahmad Rustian

RustianID

Ahmad Rustian
0 Bewertungen
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -60%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
154
Gewinntrades:
70 (45.45%)
Verlusttrades:
84 (54.55%)
Bester Trade:
151.77 USD
Schlechtester Trade:
-101.41 USD
Bruttoprofit:
4 144.14 USD (169 194 pips)
Bruttoverlust:
-3 635.30 USD (133 638 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (766.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
766.57 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
68.17%
Max deposit load:
23.68%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
0.61
Long-Positionen:
121 (78.57%)
Short-Positionen:
33 (21.43%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
3.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
59.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-43.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-502.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-502.64 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-36.76%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.10 USD
Maximaler:
840.92 USD (57.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
90.91% (840.92 USD)
Kapital:
27.62% (85.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 134
EURGBP 7
AUDJPY 5
USDCHF 2
GBPUSD 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
NZDUSD 1
USDJPY 1
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 611
EURGBP -24
AUDJPY -19
USDCHF -73
GBPUSD -5
CADJPY 12
CHFJPY -27
NZDUSD 39
USDJPY 22
EURNZD -27
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 36K
EURGBP 310
AUDJPY -306
USDCHF -541
GBPUSD -500
CADJPY 203
CHFJPY -400
NZDUSD 420
USDJPY 366
EURNZD -400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +151.77 USD
Schlechtester Trade: -101 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +766.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -502.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

3TGFX-Main
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
Tusar-Main
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
noch 299 ...
This is my portfolio regarding forex trading
Keine Bewertungen
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 03:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.14 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
RustianID
30 USD pro Monat
-60%
0
0
USD
259
USD
12
0%
154
45%
68%
1.13
3.30
USD
91%
1:200
